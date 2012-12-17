باید شایسته سالاری برای تداوم کار جمعی جایگزین انتصابات شود

رضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سئوال مقام معظم رهبری که " توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است"؟ افزود: کیفیت محصول در کشورهای صاحب صنعت، توسط کارخانه ها و شرکتها به صورت "برند" کارخانه ای شکل گرفته است و هر شرکت بزرگ و صاحب نام، خود را متولی کیفیت محصول دانسته و سعی می کند با خدمات پس از فروش عهده دار حمایت از تولید خود باشد.

وی تصریح کرد: تولید کننده ها در خارج سعی دارند تا بازار را از طریق ارائه محصول با کیفیت و قیمت مطلوب کسب و حفظ کنند و دولتها نیز در قالب مؤسسات استاندارد با ارائه سیاستگذاری مناسب در تقویت کیفیت مطلوب بنگاهها اقدام می کنند.

مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها ادامه داد: در کشورهای غربی، کارکنان دولت در بخش استاندارد، معمولاً از چند صد نفر تجاوز نمی کنند و با همین روش و ساز و کار بازارهای بین المللی را در اختیار گرفته اند، پس روش آنها کارآمدتر از روش موجود در کشور ایران است.

وی بیان داشت: متأسفانه در ایران مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که از گذشته دور متولی استاندارد به صورت اجباری در کشور شده است با داشتن چندین هزار نفر نیروی انسانی در سطح کشور، تمامی هزینه کارکنان سازمان مذکور را از طریق صاحبان صنایع تأمین می کنند.

مؤسسه استاندارد ایران بارسنگینی بر دوش صنعت کشور تحمیل می کند

جلالی اضافه کرد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بارسنگینی را بر دوش صنعت کشور تحمیل می کند، این سازمان به جای اینکه به سیاستگذاری بپردازد فقط در امر تولید مداخله می کند و مشکلاتی را برای صاحبان صنایع نیز فراهم می آورد.

وی عنوان داشت: برخی از صاحبان صنایع مجبور می شوند، تکالیف تعیین شده توسط سازمان استاندارد را نادیده گرفته و سعی می کنند تا با هزینه کمتر، تولید بیشتری را به بازار عرضه کنند که منجر به همان تولید با کیفیت نامرغوب می شود.

این مسئول افزود: برای اجتناب از تولیدات بی کیفیت در ایران، باید کیفیت را چون دیگر کشورهای صاحب صنعت، برند سازی کرد و سازمان استاندارد را تا حد ممکن جمع و جور و کوچک کرد و این سازمان نیز به جای دخالت در امور تولید به سیاستگذاری بپردازد تا با سیاستهای مناسب، واحدهای تولیدی تشویق شوند و بتوانند در قالب برند، رضایت مشتری و امنیت مصرف کننده را رعایت کنند که تا تحقق این خواسته راهی دور و دراز در پیش است.

وی تصریح کرد: بار سنگینی هزینه هایی را که اکنون صنعتگران به استاندارد پرداخت می کنند، اگر کم شود بر روی قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد و وقتی در قیمت تمام شده اثر می گذارد، صاحب صنعت بخشی از منابعش آزاد می شود و می تواند تحقیق و توسعه داشته و وقتی تحقیق و توسعه داشته باشد، می تواند کیفیت کالا را ارتقا دهد.

افزایش تقاضا موجب رونق اقتصادی می شود

جلالی با اشاره به سئوال دیگر رهبر انقلاب که فرمودند "چرا مصرف گرایی برای برخی افتخار شده است"؟ گفت: مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات که افزایش تقاضا موجب افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و در نهایت موجب رونق اقتصادی می شود؛ ولی شاید موضوع تجمل گرایی و تجمل پرستی به مصرف گرایی تعبیر شده باشد در چنین حالتی می توان با اصلاح توزیع درآمد این امر را ساماندهی کرد.

مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانهاعنوان داشت: تجمل گرایی و تجمل پرستی با مصرف فرق دارد در چنین حالتی تعداد اقلیتی از افراد جامعه که چند درصد از جامعه بیشتر نیستند، پولهای کلان و بادآورده دارند که با خریدن کالای لوکس و خارجی می خواهند ثروت خود را به رخ دیگران بکشند؛ برای جلوگیری از این دو قطبی شدن جامعه، راهکارهای مناسبی وجود دارد؛ با اصلاح سیستم توزیع درآمد یا با گرفتن مالیات از این افراد، می توان این مشکل را حل کرد.

قشر متوسط جامعه نمی تواند سمت تجمل گرایی بروند

وی اضافه کرد: قشر متوسط جامعه نمی تواند سمت تجمل گرایی بروند مثلاً ماشین پورشه در کشور از 400 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است، یک کارمندی که یک حقوق معمولی می گیرد، نمی تواند دنبال این تجملات برود، پس آن کسی که دنبال تجمل گرایی می رود، درآمدهای آن چنانی دارد که به تجمل گرایی روی می آورد.

جلالی گفت: مثلاً در خانه می توان یک یخچال ایرانی خرید و هم می توان یک یخچال خارجی با کیفیت بهتر و شکل مناسبتر خریداری کرد، یخچال داخلی مثلاً یک میلیون و نوع خارجی آن سه میلیون تومان است در اینجا کیفیت و قیمت این کالاها با هم رقابت می کنند و مسئله تجمل گرایی نیست، مسئله رقابتی این دو کالا وجود دارد.

تولیدکننده ها باید دنبال ایجاد برند باشند

وی افزود: تولیدکننده ها باید دنبال ایجاد برند باشند؛ یک زمانی در نمایشگاه های خارجی قبل از اینکه کره و چین معروف شوند، شرکت می کردیم، آنهایی که از چین، کره و ژاپن در نمایشگاه می آمدند، دوربین داشتند و از تمام مدلها مرتب عکس می گرفتند و جلسه می گذاشتند، بعد از شش ماه شکل همان کالایی که اروپاییها طراحی کرده بودند در بازار به اسم کره و چین وجود داشت.

این مسئول بیان کرد: آن همت چین، کره و ژاپن و ایجاد طراحی و برند برتر در تولید کننده های ایران کم است و باید آنها را در صنعت ایران جا بیاندازیم.

وی گفت: یک وسیله ای از تولید داخلی، هنوز با همان شکل و صورتی است که 35 سال پیش در بازار بود که باعث شده مشتری از این همه تکرار خسته شود، یک شرکت خارجی کلی شکل محصولات را تغییر می دهد و قیمتش را مثلاً 20 هزار تومان بیشتر می کند ولی در ایران این طور نیست، باید گفت که این تجمل گرایی نیست، این عقب ماندن تولیدکنندگان ایرانی است.

مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها ادامه داد:تولیدکنندگان ایرانی باید یک مقدار همت کنند و خود را با کیفیت و شکل روز تطبیق دهند؛ دیگری شکل ظاهری محصول را تغییر می دهد که شاید محصول همان کارایی را داشته باشد ولی چون شکل بهتری دارد، باعث می شود که آن کالا خریداری شود.

وی اظهار داشت: تجمل گرایی را خوب نمی دانم ولی مصرف بیشتر که اگر قیمت کالا یارانه ای نباشد و به جامعه این امکان را می دهد که تمام افراد در یک سطح باشند را خوب می دانم؛ اگر همه آنقدر درآمد داشته باشند که کتاب خریداری کنند و بخوانند هم سطح سواد در جامعه بالا می رود و هم صنعت رشد می کند؛اکنون گرفتاری جامعه اروپا این است که مصرف کم شده و به همین دلیل بحران اشتغال در اروپا به وجود آمده است.

فرهنگ کار جمعی در ایران سابقه ای چندین هزار ساله دارد

جلالی در خصوص سئوال دیگر مقام معظم رهبری که "چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است"؟ گفت: وجود فرهنگ کار جمعی در ایران سابقه ای چندین هزار ساله دارد؛ در روستاها می بینیم برای امور آب، کاشت، داشت و برداشت محصول کشاورزی در شمال برای کاشت و برداشت برنج و چای و در جنوب برای صیدماهی با تور این افراد به صورت دسته جمعی فعالیت و کار کرده و می کنند.

وی اضافه کرد: این فرهنگ کار جمعی حتی در اعیاد، جشنها و عزاداریها در کشورمان سابقه طولانی دارد، دلیل آن وجود منفعت و سود جمعی در کار است ولی آنچه که در شهرها دیده می شود و افراد کمتر حاضر به مشارکت هستند دلیل آن عدم رعایت منفعت و سود جمعی برای همگان است.

این مسئول تأکید کرد: برای قوت بخشیدن به انجام کار گروهی و جمعی، ضروری است که به گونه ای منفعت همه افراد ذینفع در آن لحاظ شود؛ اگر همه سود ببرند، تمام افراد در کار جمعی شرکت می کنند ولی اگر یکی تلاش کند و سودش را کس دیگری ببرد، مسلم است که کار جمعی صورت نمی گیرد.

باید منافع جمعی را در یک جمع پوشش داد

وی افزود: اگر می خواهیم فرهنگ کار جمعی که در روستاها وجود دارد به شهرها هم بیاید، باید منافع جمعی را در یک جمع پوشش دهیم و برای این کار باید فرهنگسازی شود که این فرهنگسازی با ایمان کامل و با رعایت حقوق تمام کارکنان صورت می گیرد و وقتی فقط حرف بزنیم و حقوق افراد را رعایت نکنیم، بی فایده است چون افراد این تفاوتها را می بینند و از کار جمعی خارج می شوند.

جلالی یادآور شد: آدمها همیشه اصل را بر درستی می گذارند، کسی که می خواهد کاری را شروع کند اگر از اول بر این باور باشد که فردی که با او کار می کند، می خواهد حق او را بخورد، نمی تواند با کسی کار کند؛ افرادی که جمعی کار می کنند باید باور داشته باشند که افراد صادقانه با هم کار انجام می دهند و منافع جمعی را رعایت می کنند که این فرهنگ اول باید از مکانهایی که شاخص تر هستند، شروع شود تا برای دیگران الگو شوند تا دنبال کار جمعی بروند.

وی گفت: در ادارات دولتی باید شایسته سالاری جایگزین انتصابات شود؛ بخشی از مشکلات ایران به خاطر سوء مدیریت است و بهتر است از کارشناسان با تجربه و صاحب نام برای گزینش مدیران استفاده شود، افرادی منصوب نشوند که با بعضی از مسائل بیگانه هستند چون این قضیه دلسردی به وجود می آورد.