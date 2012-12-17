  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۳

هفته هفدهم بوندسلیگا؛

دورتموند در خانه هوفنهایم پیروز شد/ تساوی برمن و نورنبرگ

دورتموند در خانه هوفنهایم پیروز شد/ تساوی برمن و نورنبرگ

رقابتهای هفته هفدهم بوندسلیگا شب گذشته با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که طی آن دورتموند موفق شد از سد هوفنهایم عبور کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که در خانه هوفنهایم به میدان رفته بود، با نتیجه 3 بر یک میزبان خود را از پیش رو برداشت. ماریو گوتزه (26)، کوین گراسکروتس (58) و روبرت لواندوفسکی (66) در این دیدار برای مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا گلزنی کردند.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیم‌های وردربرمن و نورنبرگ به تساوی یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه هر دو تیم در جایگاه قبلی خود باقی ماندند. برمن در رده دوازدهم و نورنبرگ نیز در جایگاه چهاردهم جدول قرار دارد.

جدول رده‌بندی:
1- بایرن مونیخ  42 امتیاز
2- لورکوزن 33 امتیاز
3- دورتموند 30 امتیاز - تفاضل گل 15+
4- آینتراخت فرانکفورت 30 امتیاز - تفاضل گل 6+
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16- هوفنهایم 12 امتیاز
17- آوگسبورگ 9 امتیاز
18- گروترفورث 9 امتیاز

کد مطلب 1768116

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