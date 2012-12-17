دورتموند در خانه هوفنهایم پیروز شد/ تساوی برمن و نورنبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که در خانه هوفنهایم به میدان رفته بود، با نتیجه 3 بر یک میزبان خود را از پیش رو برداشت. ماریو گوتزه (26)، کوین گراسکروتس (58) و روبرت لواندوفسکی (66) در این دیدار برای مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا گلزنی کردند.

در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیم‌های وردربرمن و نورنبرگ به تساوی یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه هر دو تیم در جایگاه قبلی خود باقی ماندند. برمن در رده دوازدهم و نورنبرگ نیز در جایگاه چهاردهم جدول قرار دارد.

جدول رده‌بندی:

1- بایرن مونیخ 42 امتیاز

2- لورکوزن 33 امتیاز

3- دورتموند 30 امتیاز - تفاضل گل 15+

4- آینتراخت فرانکفورت 30 امتیاز - تفاضل گل 6+

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16- هوفنهایم 12 امتیاز

17- آوگسبورگ 9 امتیاز

18- گروترفورث 9 امتیاز