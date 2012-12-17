دورتموند در خانه هوفنهایم پیروز شد/ تساوی برمن و نورنبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند که در خانه هوفنهایم به میدان رفته بود، با نتیجه 3 بر یک میزبان خود را از پیش رو برداشت. ماریو گوتزه (26)، کوین گراسکروتس (58) و روبرت لواندوفسکی (66) در این دیدار برای مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا گلزنی کردند.
در دیگر دیدار شب گذشته نیز تیمهای وردربرمن و نورنبرگ به تساوی یک بر یک رضایت دادند. با این نتیجه هر دو تیم در جایگاه قبلی خود باقی ماندند. برمن در رده دوازدهم و نورنبرگ نیز در جایگاه چهاردهم جدول قرار دارد.
جدول ردهبندی:
1- بایرن مونیخ 42 امتیاز
2- لورکوزن 33 امتیاز
3- دورتموند 30 امتیاز - تفاضل گل 15+
4- آینتراخت فرانکفورت 30 امتیاز - تفاضل گل 6+
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16- هوفنهایم 12 امتیاز
17- آوگسبورگ 9 امتیاز
18- گروترفورث 9 امتیاز
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