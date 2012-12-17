حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص توافق باشگاه استقلال با فرهاد مجیدی برای بازگشت این بازیکن با بیان مطلب فوق گفت: وقتی یک بازیکن خداحافظی می‌کند که نباید برگردد. بهترین و عالی‌ترین تصمیم فرهاد این بود که از فوتبال خداحافظی کرد ولی الان با بازگشتش بدترین تصمیم زندگی‌اش را می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مجیدی باید برای بازگشت بیشتر فکر کند، افزود: اگر کادر مدیریتی باشگاه عوض شده بود، باز هم بازگشت فرهاد به استقلال منطقی به نظر می‌رسید ولی او الان می‌خواهد به باشگاهی برگردد که همین مدیرانش ابتدای فصل او را اذیت کردند و در نهایت از امضای قرارداد با این بازیکن خودداری کردند.

پیشکسوت باشگاه استقلال ادامه داد: مشخص است که می‌خواهند فرهاد مجیدی را خراب کنند. برای این کار از ترفندهای مختلفی استفاده می‌کنند. فرهاد اگر خوب فکر کند نباید برگردد چون شرایط سنی‌اش هم دیگر مثل دو سال قبل نیست و برای بحث کاپیتانی هم در استقلال به مشکل می‌خورد.

وی در خصوص اینکه مجیدی گفته‌ است اگر حتی یک هوادار هم از بازگشتش خوشحال شود، برای حضور در استقلال تردید نمی‌کند، تصریح کرد: هواداران فقط از بازیکن گلزنی و بازی خوب می‌خواهند.

روشن در پایان گفت: ما در ایران فوتبالیستی مشهورتر از همایون بهزادی نداریم ولی وقتی او هم در سن و سال بالا بازی می‌کرد، همان تماشاگرانی که او را همایون بهزادی کرده بودند، رکیک‌ترین دشنام‌ها را به او دادند تا حدی که بهزادی در پایان یکی از بازی‌ها در رختکن به گریه افتاد.