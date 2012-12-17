پمپ بنزین جایگاه کریک در خراسان شمالی آتش گرفت

سیدمحمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکشنبه شب(26 آذر) حوالی ساعت 22 پمپ بنزین جایگاه روستای کریک در نزدیکی شهر آشخانه به علت نامعلومی دچار حریق شد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات و خسارات جانی نداشته اما به تاسیسات پمپ بنزین خسارات مالی فراوانی وارد شده است.

هاشمی اضافه کرد: به محض اطلاع از آتش سوزی در جایگاه مذکور، نیروهای امدادی و ستاد مدیریت بحران از سه شهر آشخانه، پیش قلعه و قاضی در شهرستان مانه و سملقان به محل اعزام شدند و با همکاری نیروهای آتش نشانی و ستاد مدیریت بحران بجنورد، آتش را در مدت دو ساعت اطفاء کردند.

به گفته وی در ابتدای شروع عملیات اطفاء حریق به علت اینکه پمپ بنزین مذکور در مسیر جاده آسیایی قرار گرفته و حوالی آن نیز مسکونی بود، به خاطر جلوگیری از حوادث احتمالی، جاده آسیایی مسدود شد و منازل حوالی پمپ بنزین نیز تا شعاع 500 متری تخلیه شد.

این مسئول تصریح کرد: آتش سوزی از مخزن گازوییل شروع شده بود و تلاش ماموران نیز برای اطفای آن پیش از رسیدن به مخزن بنزین، با موفقیت صورت گرفت که این مسئله مانع از بروز انفجار مخزن بنزین موجود در این جایگاه و افزایش خسارات شد.

فرماندار شهرستان مانه و سملقان با بیان اینکه هم اکنون کارشناسان ستاد مدیریت بحران شهرستان در حال بررسی علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده هستند، اظهار داشت: علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده پس از اعلام نظر هیئت کارشناسی، اطلاع رسانی می شود.

روستای کریک در دو کیلومتری شهر آشخانه در غرب بجنورد قرار گرفته و حدودا هزار نفر نیز جمعیت دارد.

