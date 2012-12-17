دو انتظار از نخست وزیر آتی ژاپن؛ اقتصاد و حل اختلافات با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در مطلب خود آورده است: شیزو آبه نخست وزیر محافظه کار سابق پس از آنکه حزب وی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به پیروزی رسید با فشارهایی روبرست تا به آرامی به سوی تقویت اقتصاد حرکت کند.

در این گزارش همچنین عنوان شده که نخست وزیر آتی ژاپن باید روابط کشورش با چین را مدیریت کند، روابطی که مدتهاست تیره شده است.

حل مسائل اقتصادی در اولویت

اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی است که به زعم کارشناسان، آبه باید برای تقویت آن تلاش کند.

گفته می شود که بازگشت محافظه کاران به قدرت، موجب خرسندی بازار شده است. همین مسئله سبب افزایش سهام و کاهش ارزش ین نیز شده است.

شیزو آبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: دولت، شورایی را در خصوص سیاست های مالی و اقتصادی تاسیس خواهد کرد و این گروه مهم که در زمان حاکمیت حزب لیبرال دموکرات نیز فعال بوده است.

آبه گفت که از رئیس بانک ژاپن هم خواهد خواست تا در جلسات این شورا حاضر شود.

آبه همچنین اضافه کرد: بانک مرکزی این حقیقت را مد نظر داشته باشد که افکار عمومی از دیدگاههای وی در خصوص سیاست های مالی در جلسه ای که در 19 و 20 دسامبر برگزار شد حمایت کرده است.

حل اختلافات با چین

از دیگر مسائلی که انتظار می رود شیزو آبه با آن مواجه شود، اختلافات این کشور با چین است.

بروس کلینگر از بنیاد هریتیج در واشنگتن به رویترز می گوید: پیروزی آبه همچنین منعکس کننده رویکرد محافظه کارانه پس از تیره شدن روابط ژاپن با چین در سالهای اخیر است.

در عین حال رسانه های دولتی در چین هشدار می دهند که روابط چین و ژاپن در صورتیکه آبه بر لبه سیاست نرم و افزایش تنش ها حرکت کند بدتر خواهد شد.

گلوبال تایمز می نویسد: زمانی که آبه قدرت را به دست بگیرد، چین باید اقدامی جدی برای مقابله با آن بکند و اگر وی رفتارهای علیه چین بکار گیرد، ما هم باید علیه او وارد نبرد شویم.