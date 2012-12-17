مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بدنبال کاربردی کردن فعالیتهای پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوری نیا عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان افزود: پروژه هایی که ما برای تحقیق معرفی می کنیم همه از دل مشکلات بهره برداران بیرون می آید .

وی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان در حال سازماندهی شدن در این مرکز هستند وشرکت های خصوصی نیز در کار تحقیقات وارد شده اند ودر همین زمینه پروانه ثبت شرکت کانون پژوهشگران پیشرو گلستان به انجام رسید و این شرکت در زمینه های تحقیقاتی وارد عمل شد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم بررسی جامعتری داشته باشیم در می یابیم که هنوز بسیاری از مراکز تحقیقاتی ما دولتی هستند ولی هدف دولت خصوصی کردن مراکز تحقیقاتی است وبسیاری از فعالیت ها نیز واگذار شده است.

نوری نیا اظهارداشت: یکی از اساسی ترین کارهایی که در این مرکز در حال انجام است بومی سازی تحقیقات وپژوهش ها است که رقم های سازگار به منطقه تهیه شود ودر دست زارعین قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هر چه در بخش پژوهش هزینه کنیم ،در واقع سرمایه گذاری است گفت:همه کسانی که به این مراکز بودجه تخصیص می دهند باید بدانند این بودجه ها اصلا هزینه نیست وفقط سرمایه گذاری است ولی ما هم اکنون از لحاظ اعتبارات در مضیقه قرارداریم.

رئیس مرکز تحقیقات استان اظهار داشت: در مجموعه های اصلاح و بذر، آبخیزداری، ثبت بذر و باغبانی، علوم دامی ودامپزشکی یافته های خوبی در مرکز تحقیقات استان انجام شده است.