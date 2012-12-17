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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۱

اربابی در گفتگو با مهر:

محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به علت طغیان رودخانه ها مسدود است

محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به علت طغیان رودخانه ها مسدود است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: بر اثر بارش باران از روز گذشته تاکنون و طغیان رودخانه های فصلی برخی محورهای ارتباطی جنوب استان مسدود شده اند.

غلامرضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه رابج، محور کنارک - جاسک مسدود شده است.

وی گفت: طغیان رودخانه ملوران در حوالی نیکشهر نیز موجب بسته شدن محور نیکشهر – بنت شد.

وی افزود: راهداران جنوب سیستان و بلوچستان از شب گذشته تاکنون در تلاش برای بازگشایی محورهای مسدود هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در اثر آبگرفتگی معابر در بیشتر شهرستان های استان مدارس ابتدایی نوبت صبح در چابهار، دشتیاری، کنارک، خاش و زاهدان تعطیل اعلام شد.

وی گفت: تمامی اعضای شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان از روز گذشته تاکنون آماده باش هستند.

کد مطلب 1768125

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