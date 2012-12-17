محورهای جنوب سیستان و بلوچستان به علت طغیان رودخانه ها مسدود است

غلامرضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه رابج، محور کنارک - جاسک مسدود شده است.

وی گفت: طغیان رودخانه ملوران در حوالی نیکشهر نیز موجب بسته شدن محور نیکشهر – بنت شد.

وی افزود: راهداران جنوب سیستان و بلوچستان از شب گذشته تاکنون در تلاش برای بازگشایی محورهای مسدود هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: در اثر آبگرفتگی معابر در بیشتر شهرستان های استان مدارس ابتدایی نوبت صبح در چابهار، دشتیاری، کنارک، خاش و زاهدان تعطیل اعلام شد.

وی گفت: تمامی اعضای شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان از روز گذشته تاکنون آماده باش هستند.