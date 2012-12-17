مدیر جدید آموزش وپرورش شهرستان بیجار معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیجار از این نهاد فرهنگی به عنوان مهمترین رکن توسعه همه جانبه جامعه یاد کرد و اظهار داشت: این نهاد صنعت و مصنوع بشیریت است و معلمین امانت داران بزرگ در این امر خطیر هستند.

خسرو ساکی مدیریت را عامل تعیین کننده و تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: در اسلام مدیر و مدیریت خدمتگزاری، عشق خدمت به مردم است.

وی گفت: مدیریت امانت و تکلیفی است که به ما سپرده شده است و مدیری که در راستای کار خویش پیرو پیامبران الهی باشد چه بسا برای به ثمر رساندن این تکلیف بزرگ مشقت و سختی هایی که پیش رو دارد را با خلوص نیت پذیرا باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: فرهنگیان و مدیران در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان خدامحوری و معادگرایی را اولویت کار خویش قرار داده، تفاوت مدیریت تعلیم و تربیت اسلامی با سایر مدیریت ها در همین امر معاد و خداشناسی است.

ساکی راز موفقیت مدیران و فرهنگیان را تقویت همکاری و همدلی بیان کرد و یادآور شد: در نهادی اتحاد ملی و انسجام اسلامی به ویژه در استان کردستان از خط مشی و استراتژی اسلام است.

معلمان باید در کنار مسائل علمی به معنویت هم توجه کنند

در ادامه امام جمعه بیجار نیز طی سخنانی از دین باور بودن متربی به عنوان مهمترین وظایف مربیان یاد کرد.

حجت الاسلام جلیل مرادی بیان کرد: تربیت دینی و خداشناسی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و تربیت عملی در راستای آموزش به دانش آموزان از ارزشمندترین کار فرهنگیان است.

وی به عنوان یکی از اعضای شورای آموزش و پرورش از زحمات بی شاعبه مدیر اسبق آموزش و پرورش قدردانی و برای محسن لطف الهی مدیریت جدید آموزش و پرورش در راستای خدمت رسانی به جامعه فرهنگیان بیجار آروزی توفیق کرد.

در پایان با قرائت حکم انتصاب، "محسن لطف الهی" به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان بیجار معرفی و از زحمات "سیدسجاد سیدشکری" قدردانی و تشکر به عمل آمد.

کلنگ زنی مدرسه سه کلاسه روستای خشکدره از توابع بخش مرکزی بانه

مدرسه سه کلاسه روستای خشکدره از توابع بخش مرکزی بانه توسط خیر مدرسه ساز بانه ای به نام "عبدالرحمن خدری" با اعتباری بالغ بر 160 میلیون تومان در آینده نزدیک احداث می شود.

به همین منظور در مسجد روستای خشکدره مراسمی با حضور فرماندار بانه، بخشدار مرکزی، اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز بانه ای، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان کردستان و نماینده نوسازی مدارس استان و مسئولین ادارات برگزار شد.