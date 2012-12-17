بانک اطلاعاتی جوانان موفق شهرستان دیواندره تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه یکشنبه در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیواندره اظهار داشت: بر اساس بررسی های به عمل آمده جوانان موفق زیادی در سطح شهرستان وجود دارد اما متاسفانه اطلاعات و زمینه های کاری آنان به صورتی جامع گردآوری نشده است.

وی افزود: به همین منظور شایسته است آمار و اطلاعات این جوانان به صورتی جامع گردآوری شده و در بانک اطلاعاتی جوانان موفق شهرستان لحاظ شود تا بتوان در راستای بهره برداری از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت بهتر به مردم در شهرستان برنامه ریزی کرد.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیواندره با اشاره به اهمیت بهره گیری از نبوغ و استعدادهای جوانان در ایجاد توسعه پایدار در شهرستان، بیان کرد: بهره گیری از ایده های خلاقانه جوانان در زمینه های مختلف و استفاده از مشاوره های مبتنی بر ایده های علمی و عملی آنان، می تواند در حل کردن بسیاری از مسائل و مشکلات شهرستان مثمر ثمر واقع شود.

نقشبندی یادآور شد: بر همین اساس کلیه اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان موظف هستند نسبت به شناسایی جوانان موفق شهرستان به ویژه جوانان روستایی اقدام کرده و برای ثبت در بانک اطلاعاتی جوانان موفق شهرستان، نتیجه اقدامات صورت گرفته و مشخصات این جوانان را به دبیر خانه ستاد اعلام کنند.

در ادامه این نشست مسائل مختلف پیرامون وضعیت جوانان شهرستان دیواندره مطرح و اعضا در خصوص رفع و پیگیری آنها بحث کردند.