جوانان باید در مقابل مشکلات بیمه شوند

حجت الاسلام جعفر محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهدایی همچون مفتح، رجایی و باهنر با شهادت خود درس آزادگی و عزت را به مردم آموختند. مقاومت و شهادت طلبی جزئی از همان اصول و قواعدی است که فقط می توان در بزرگان آن را جستجو کرد؛ روز 27 آذر را به نام وحدت حوزه و دانشگاه نام گذاری کرده اند؛ چراکه همدلی میان افرادی که در مباحث مختلف به فراگیری علوم می پردازند می تواند منشأ خیر و برکت برای یک ملت باشد.

وی عنوان داشت: این روز که سالروز شهادت مرد زهد و تقواست، نشان دهنده آزادگی انسانی بوده که فقط در راه خدا جهاد می کند و با خون خود جوانان را به راه حق هدایت می کند.

در حوزه و دانشگاه اصول رفتاری بزرگانی به جوانان آموزش داده می شود

امام جمعه خیرآباد ادامه داد: در حال حاضر در حوزه و دانشگاه نیز اصول رفتاری چنین بزرگانی به جوانان آموزش داده می شود تا با فراگیری آن به حق و عدالت نزدیک شد.

وی اظهار داشت: آیت الله شهید مفتح، نگاه ویژه ای به جوانان داشت و از آنها به عنوان یک سرمایه ملی یاد می کرد؛ آن مرد بزرگوار اعتقاد داشت که هرگاه جوان راه ترقی را طی نکرد و منحرف شد، نه تنها خودش سقوط می کند بلکه ملت خود را در ورطه نابودی قرار می دهد، بنابراین باید جوانان را دریابیم و آنان را در مقابل مشکلات بیمه کرد تا از گزند و آسیب در امان باشند.

حجت الاسلام محسن زاده در پایان اضافه کرد: امید است، با تأسی از رهنمودهای بزرگان و رهروی راه تاریخ سازان، کشوری آباد و بی نیاز داشته باشیم.