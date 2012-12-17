تجلیات نظم در عبادت های گروهی/ الگوهای جالب نظم در حج و نماز

اسلام تاکید زیادی بر نظم و انضباط دارد و این امر را می توان از مناسک و عبادات جمعی این دین هم می توان دید. یکی از تجلیات نظم در عبادت های جمعی، نماز جماعت است. همه مومنان در صفهای منظم رو به قبله می ایستند و به پیروی از امام جماعت با هم به رکوع و سجده می روند و قنوت و تشهد و سلام می خوانند. پیامبر گرامی اسلام (ص) پیوسته سفارش می کردند: "صف های نماز را منظم کنید و نامرتب نباشید و پراکنده نشوید که خداوند دل هایتان را پراکنده می کند."

در زمانبندی نماز، در صف های نماز جماعت، در سجده رفتن گروهی، با هم نشستن، با هم قیام کردن، با هم سکوت کردن، با هم دعا خواندن، پیش و پس نیتفادن، پیش از وقت نماز نخواندن و نماز را به خارج از وقت نسپردن در همه سیمای نظم و حساب به روشنی دیده می شود.

یکی دیگر از عبادت هایی که نظم در آن متجلی است فریضه "حج" است. همه حاجیان باید در روزهای خاص احرام ببندند، با هم در عرفات وقوف کنند، در مشعر و منی نیز یک روز خاص قربانی کنند، رمی جمرات کنند، به گرد کعبه طواف کنند، سعی صفا و مروه انجام دهند، همه در هر نطقه ای که هستند رو به کعبه نماز گزارند. این همه، نظم در عبادت های جمعی است. نمونه دیگر نظم در عبادت های گروهی روزه است که همه مسلمانان موظفند در طول ماه مبارک رمضان از طلوع فجر تا اذان مغرب روزه بگیرند و از مفطرات روزه دوری جویند و به هنگام سحر و مغرب افطار کنند.

وجود "قبله واحد" برای مسلمانان در سرتاسر جهان نیز گونه ای نظم و همبستگی است که عبادات آنان را به سوی یگانه سوق می دهد.اگر کسی از فراز آسمان ها به صفوف نمازگزاران بر روی زمین بنگرد دایره هایی منظم می بیند که مرکزشان کعبه است و توحید نطقه تمرکز فکر و دل و جان و صفوف آنان.

مسجد نیز تجلی گاه نظم و انضباط است و در این مکان مقدس آداب و احکامی ویژه برای میهمانان خدا مقرر شده که با دقت و توجه در آن می توان به ارزش والای نظم و انضباط در این پایگاه موحدان پی برد. آداب ورود و خروج، نظافت و خوش بو ساختن خویش، سنت آموزش و تلاوت قرآن و ... همه از جلوه های نظم در این حریم پاک و منزه می باشد.

دقت و تامل در عبادت های اسلامی نشان می دهد که موضوع "نظم" در آنها اهمیتی ویژه دارد. تعینی وقت برای خواندن نمازهای یومیه، رو به قبله ایستادن، لزوم رعایت شرایط خاص هنگام اقامه نماز، مانند وضو داشتن، معین کردن ماهی مشخص برای روزه گرفتن از طلوع فجر تا مغرب، اعلام زمانی ویژه برای انجام دادن اعمال حج و ... همه از اهمیت نظم در عبادات حکایت می کند.

دوری از گناه هم باعث نظم و انسجام ظاهر عبادت می گردد وهم انسجام و نظم باطنی. پیامبر بزرگوار اسلام (ص) می فرماید: همانا این دین، محکم و استوار است. پس با ملایمت در آن وارد شوید و عبادت خداوند را بر بندگان خدا به زور تحمیل نکنید... .

بنابراین نتیجه می گیریم که خداوند در عبادت هم نظم خاصی قرار داده و لحظه به لحظه آن حساب شده و دقیق می باشد و مسائل عبادی نیز همانند سایر موارد در زندگی بر محور نظم می چرخد.