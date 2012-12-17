اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای ایمن سازی راه های روستایی فیروزکوه

حبیب الله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 36 روستا و آبادی در این شهرستان وجود دارد که 26 روستا دارای دهیاری بوده و درخواست دهیاری برای چند روستا از جمله "کبوتر دره"، "گاوده" و "فرح آباد" داده شده است.

ارتقای درجه بندی دهیاریها

وی عنوان کرد: روستاهای شهرستان فیروزکوه به سه دهستان "حبله رود"، "پشت کوه" و "شهرآباد" تقیسم شده اند که قریب به 90 درصد از روستاهای این شهرستان دارای ساختمان دهیاری هستند و برای تقویت دهیاریها درخواست ارتقای درجه بندی دهیاریها را کرده ایم.

این مسئول ادامه داد: با توجه به سردسیر بودن روستاهای شهرستان فیروزکوه، برخی روستاها با ماشین آلات برفروب تجهیز شده اند و مابقی روستاها را در برنامه قرار داده ایم و همچنین روستاهای طرود، حصاربن، سیمین دشت و مزداران را با ماشین حمل زباله تجهیز شده اند.

وی بیان داشت: با همکاری ادارات محیط زیست، بهداشت و درمان و منابع طبیعی در بحث جانمایی زباله که با رعایت ضوابط فنی و بهداشتی نسبت به محصور کردن انباشت زباله اقدام شده است.

نگهبان برای مراقبت از روستاهای خالی از سکنه در زمستان

منتظری اضافه کرد: با توجه به اینکه تعدادی از روستاییان ییلاق و قشلاق می کنند و در فصل زمستان این روستاها خالی از سکنه می شوند، لذا با همکاری نیروی انتظامی افرادی مورد اطمینان را به عنوان نگهبان روستا انتخاب شده اند که مسئولیت روستا برای مراقبت از اموال را به این افراد می سپاریم.

وی از اقدامات دیگر انجام شده برای روستاهای شهرستان به درخواست آتش نشانی برای هر سه دهستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دهستان "حبله رود" مورد موافقت قرار گرفته است که در آینده نزدیک آتش نشانی آن راه اندازی خواهد شد.

سه میلیارد ریال اعتبار برای پروژه های روستای "جلیزجند"

بخشدار مرکزی فیروزکوه افزود: با توجه به اینکه تنگه واشی در روستای "جلیزجند" واقع شده است و این روستا هدف گردشگری بوده، سه میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت ورودی روستا و طرح هادی روستا هزینه شده است.

وی در پایان به پروژه های دیگر انجام شده در این مدت اشاره کرد و یادآور شد: آسفالت روستای "شهرآباد"، "دهین" و "انزها"، طرح هادی روستای "درده"، اجرای پل ماشینرو روستای "مزداران" و تعریض محور اصلی روستای "طارس" از جمله این اقدامات است.