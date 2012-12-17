احمدی نژاد به مردم آمریکا تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل پیام دکتر محمود احمدینژاد به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
خبر حادثه ناگوار مدرسه ساندی هوک در ایالت کانتیکت که منجر به قتل 20 کودک و هفت آموزگار بیگناه آمریکایی شد را با تأثر فراوان دریافت نمودم.
هنوز خاطره تلخ کشتار در سینمای ایالت کلرادو و دیگر کشتارهای جنونآمیز در این کشور در اذهان عمومی تسکین نیافته که با وقوع مجدد حادثهای به مراتب وحشتناکتر، نگرانیها از ادامه این روند تشدید شده و افکار عمومی جهانیان را متوجه مسایل و مشکلات ریشهای چنین حوادث تلخی در جامعه آمریکا نموده است.
امروز همه ملتها و از جمله قاطبه ملت ارجمند آمریکا در سیر تکاملی خود به سمت حاکمیت اخلاق و معنویت و احترام به حقوق کرامت انسانها نیازمند فضایی آکنده از محبت و صمیمیتاند و بروز چنین حوادث دلخراشی نگرانیهای عمیقی را در همگان ایجاد میکند.
آیا وقت آن نرسیده است که با ریشهیابی دقیق و جدی این قبیل اقدامات خشونتبار اعجابآور، در سیاستها و برنامههایی که بر اساس منافع مادی و سودجویی عدهای خاص طراحی و اجرا میشود و آثار مخرب فروانی در روح آحاد جامعه و بویژه کودکان و نوجوانان معصوم میگذارد، تجدید نظر اساسی صورت گیرد؟
اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، تسلیت و همدردی عمیق خویش را با مردم آمریکا و خانواده بازماندگان این حادثه تلخ، اعلام نموده و امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که ملتها در جهانی سرشار از عشق و محبت و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند.
محمود احمدینژاد
رییسجمهوری اسلامی ایران
و رییس جنبش عدم تعهد
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