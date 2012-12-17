همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نخستین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری را با حضور مدیران و کارکنان این مرکز و با دعوت از جمعی از نمایندگان مجلس برگزار کرد.

بر اساس این گزارش قرار است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در این همایش سخنرانی کنند.

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و نماینده 7 دوره مجلس شورای اسلامی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، روستاآزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز دیگر سخنرانان این همایش در بخش اول هستند.

رونمایی از وب سایت جدید مرکز پژوهش های مجلس و سامانه ارتباط با نخبگان و اهدای جوایز به پژوهشگران از دیگر برنامه های این همایش است.

بر اساس این گزارش، در نوبت عصر این همایش نیز حسن سبحانی نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه، محسن اسماعیلی عضو شورای نگهبان، مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم و امیدوار رضایی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

در این همایش جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز جمع بندی از برگزاری این همایش ارائه خواهد کرد.

علی افراشته معاون اجرایی رئیس مجلس، شیخ الاسلام مشاور بین المللی رئیس مجلس نیز در این مراسم حضور دارند.