تجهیزات اداره راه و ترابری برای خدمات رسانی به راه های دماوند کامل است

اکبر وطن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 15 آذر ماه طرح زمستانه این اداره در شش نقطه آغاز شده که راهدارخانه های دلیچایی، سید آباد، شلمبه، پایگاه چنار، مرکز اداری دماوند و به تازگی نیز مرکز آبسرد را راه اندازی کرده ایم.

ارائه خدمت 50 پرسنل به صورت شبانه روزی در راهدارخانه ها

وی بیان داشت: این اداره با 50 پرسنل به صورت شبانه روزی در راهدارخانه ها به ارائه خدمات می پردازند که امسال برای اولین بار جلساتی با شوراهای روستاها و دهیاریها برگزار و اعلام نیاز آنها را در مورد برفروبی روستاها دریافت شد که نمکهای مورد نیاز هر روستا حتی تیغه برفروب به بعضی از روستاها داده شد که همزمان با بازگشایی بزرگراه ها، راه های روستایی نیز بازگشایی شود و مشکل خاصی برای روستاییان زحمت کش پیش نیاید.

رئیس اداره راه و ترابری دماوند ادامه داد: امسال دو هزار تن نمک ذخیره سازی شده که در حال حاضر 200 تن آن مصرف شده است و همچنین در آذرماه 10 شب برفروبی در جاده های شهرستان انجام شد.

وی با اشاره به ماشین آلات این اداره در فصل زمستان کفت: پنج گیریدر، پنج لودر، هفت نمکپاش مکانیزه، سه کامیون برفروب نصب شده، یک دستگاه بولدوزر و شش گشت راهداری از جمله ماشین آلات این اداره هستند.

پروژه های آماده افتتاح راه های شهری دماوند

وطن دوست همچنین از پروژه های آماده افتتاح راه های شهری این شهرستان چهار خطه کردن ایوانکی، آبسرد خبر داد و اضافه کرد: فاز اول این پروژه ها که از دوآب آغاز می شود، فقط نصب تابلو گاردریل آن مانده و همچنین جاده هومن به آبسرد که پنج کیلومتر است، 2.5 کیلومتر آن آسفالت شده و 2.5 کیلومتر آن به علت داشتن معارض متوقف شده که در صورت تأمین اعتبار این قسمت از راه نیز به بهر برداری خواهد رسید.

وی از دیگر پروژه های این اداره به کنار گذر پلهای دلیچایی اشاره کرد که 1.5 کیلومتر بوده که به علت سردی هوا این پروژه متوقف شده است.