بارندگی در سیستان و بلوچستان تا اواخر وقت امروز ادامه دارد

حسینعلی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارش باران که از روز گذشته تاکنون در تمامی شهرستان‌ های استان آغاز شده، خوشحالی بسیاری از مردم را در پی داشته است.

وی گفت: طی 24 ساعت گذشته در زاهدان 16 میلیمتر، زابل 2.4 میلیمتر، زهک چهار میلیمتر، میرجاوه هفت میلیمتر، خاش 10 میلیمتر، سراوان 3.5 میلیمتر، ایرانشهر 10 میلیمتر، نیکشهر 14.4 میلیمتر، چابهار 103 میلیمتر، کنارک 55 میلیمتر و راسک 32 میلیمتر باران باریده است.

وی افزود: بیشترین میزان بارش در شهرستان چابهار با 103 میلیمتر بوده است.

کارشناس پیش ‌بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: بارندگی‌ ها در تمام نقاط استان تا اواخر امشب ادامه دارد.