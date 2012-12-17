  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۶

"خوزه مورینیو" اعتراف کرد:

قهرمانی در لالیگا غیرممکن است

قهرمانی در لالیگا غیرممکن است

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید پس از توقف تیمش مقابل اسپانیول گفت بعید است رئال شانسی برای قهرمانی در رقابت‌های این فصل لالیگا داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال شب گذشته در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‎های لالیگا در دیداری خانگی با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل اسپانیول متوقف شد.

"خوزه مورینیو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما باید سطح بازی خود را ارتقا دهیم. تیم من در حال حاضر از هدفش فاصله گرفته و امتیازات زیادی را از دست داده است. من تا به حال در تیم‌هایی که کار کرده‌ام، چنین وضعیتی را تجربه نکرده‌ام و این برای نخستین بار است که با چنین وضعیتی مواجه می‌شوم.

وی افزود: اختلاف 13 امتیازی با صدر جدول در ماه سامبر زیاد است. ما فصل گذشته در این مقطع 8 امتیاز جلو بودیم و با وجود دو تساوی با بارسلونا، اختلاف امتیاز خود را حفظ کردیم.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید همچنین گفت: قهرمانی در لیگ تقریبا غیرممکن است، با این حال باید به حرکت خود ادامه دهیم. رئال مادرید شان بالایی دارد. من در دوران مربیگری‌‎ام همواره و یا تقریبا همواره، به اهدافم دست پیدا کرده‌ام اما این یکی برای من وضعیت جدیدی است.

کد مطلب 1768140

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