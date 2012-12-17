قهرمانی در لالیگا غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال شب گذشته در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‎های لالیگا در دیداری خانگی با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل اسپانیول متوقف شد.

"خوزه مورینیو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما باید سطح بازی خود را ارتقا دهیم. تیم من در حال حاضر از هدفش فاصله گرفته و امتیازات زیادی را از دست داده است. من تا به حال در تیم‌هایی که کار کرده‌ام، چنین وضعیتی را تجربه نکرده‌ام و این برای نخستین بار است که با چنین وضعیتی مواجه می‌شوم.

وی افزود: اختلاف 13 امتیازی با صدر جدول در ماه سامبر زیاد است. ما فصل گذشته در این مقطع 8 امتیاز جلو بودیم و با وجود دو تساوی با بارسلونا، اختلاف امتیاز خود را حفظ کردیم.

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید همچنین گفت: قهرمانی در لیگ تقریبا غیرممکن است، با این حال باید به حرکت خود ادامه دهیم. رئال مادرید شان بالایی دارد. من در دوران مربیگری‌‎ام همواره و یا تقریبا همواره، به اهدافم دست پیدا کرده‌ام اما این یکی برای من وضعیت جدیدی است.