به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در آیین گشایش هفته پژوهش دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: دانشگاهها باید به سمت ارتقای سطح کیفی پیش روند و خروجی آن نیز تربیت نیروی متخصص برای رفع نیازهای جامعه باشد.

وی تاکید کرد: در دانشگاهها باید کسانی تربیت شوند که شیفته خدمت به اسلام و کشور باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه امروزه توان علمی مهمترین اقتدار و توانمندی یک نظام است بر ارتقای سطح علمی دانشگاهها و مراکز علمی و کسب موفقیت های بیش از پیش منطقه ای و جهانی تاکید کرد.

نادری منش در ادامه با اشاره به کسب رتبه نخست علمی ایران در منطقه گفت: باید این مسیر تداوم یابد و برای غلبه بر دشواریها حفظ این جایگاه برنامه ریزی شود.