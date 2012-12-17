  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۹

نادری منش:

پژوهش نافع در دانشگاهها به ارتقای بشر کمک می‌کند

پژوهش نافع در دانشگاهها به ارتقای بشر کمک می‌کند

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مهمترین پیام هفته پژوهش را پژوهش نافع که در نهایت بتواند به ارتقای بشر و دانشگاه کمک کند، عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در آیین گشایش هفته پژوهش دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: دانشگاهها باید به سمت ارتقای سطح کیفی پیش روند و خروجی آن نیز تربیت نیروی متخصص برای رفع نیازهای جامعه باشد.

وی تاکید کرد: در دانشگاهها باید کسانی تربیت شوند که شیفته خدمت به اسلام و کشور باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه امروزه توان علمی مهمترین اقتدار و توانمندی یک نظام است بر ارتقای سطح علمی دانشگاهها و مراکز علمی و کسب موفقیت های بیش از پیش منطقه ای و جهانی تاکید کرد.

نادری منش در ادامه با اشاره به کسب رتبه نخست علمی ایران در منطقه گفت: باید این مسیر تداوم یابد و برای غلبه بر دشواریها حفظ این جایگاه برنامه ریزی شود.

کد مطلب 1768141

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