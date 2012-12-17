قاچاقچیان 144 دستگاه خودرو 200 میلیارد تومان جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابویی در برنامه یکشنبه شب خبر 20:30 شبکه دوم سیما، بیشترین کالای قاچاق شده از ایران شامل 95 درصد حجمی را فرآورده های نفتی به ویژه نفت گاز ذکر کرد و گفت: در مورد کالاهای ورودی، 12 کالا 90 درصد حجم قاچاق را تشکیل می دهد که مهمترین آنها شامل وسایل آرایشی و بهداشتی، البسه، منسوجات، کالاهای دخانی، گوشی تلفن همراه، چای و مشروبات الکلی می شود.



وی مبادی ورودی کالاهای قاچاق را شامل سه محور دانست و افزود: محور اول به ترتیب اولویت سواحل جنوب شامل هرمزگان، بوشهر و خوزستان و محور دوم مرزهای شمال غرب است در حقیقت مرز عراق و محور سوم مرز سیستان و بلوچستان یعنی پاکستان و مرز ترکیه است.



ابویی در مورد اثر سیاست های نادرست ارزی بر افزایش قاچاق گفت:‌ کالاهایی در جامعه پر مصرف هستند و تولید ما بخشی از این تقاضا را جواب می دهد از این جهت باید این کالاها از مسیر قانونی تامین شوند درغیر این صورت قطعا میزان مورد نیاز از راه قاچاق تامین می شود.



وی نمونه این کالاها را تلفن همراه، البسه، چای، منسوجات و لوازم آرایشی وبهداشتی ذکر کرد و افزود: به طور کلی ما اگر رویه های صحیحی از نظر تنظیم مقررات چه ارزی و چه اجرایی نداشته باشیم که صرفه قاچاق را پایین بیاوریم یا تسهیلات لازم برای واردات را تامین نکنیم خود به خود قاچاق حمایت خواهد شد.



ابویی تصریح کرد: از جمله این رویه ها تنظیم منطقی تعرفه یا کالاهایی که از مصرف بالایی برخوردار است و تولید داخل بخشی از آن را جواب می دهد باید در گروههای کالای مرکز مبادلات ارزی مد نظر باشند.



معاون ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در ادامه گفت:‌ وقتی ما برآورد می کنیم که مثلا 14 میلیارد دلار حجم سالانه قاچاق کالاست، صاحبان این سرمایه قطعا از توان و امکان و نفوذ بالایی برخوردار هستند و آنها همواره در برابر اقدامات خوب دولت ها به ویژه اقداماتی که در یکی دو سال اخیر در شفاف سازی گردش کالا و خدمات و پول صورت می گیرد، مقاومت می کنند تا سودآوری خود را حفظ کنند.



وی افزود: این امر مربوط به الان نیست بلکه همواره یکی از امکانات این افراد سودجو معدود کارکنانی هستند که در بدنه دستگاه های دولتی حضور دارند و متاسفانه این معدود اشخاص توسط این افراد سودجو خریداری می شوند البته رده آنها از میانی به پایین هستند.



ابویی یکی از اقدامات زیرساختی خوبی را که با پیشنهاد ستاد، دولت تصمیم گرفت و از آن حمایت می کند شفاف سازی گردش کالای خارجی در داخل کشور ذکر کرد و گفت: هدف این طرح حمایت از مصرف کنندگان و مردم، حمایت از تولید و همچنین جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، تقلبی و جعلی است که قطعا افرادی که منافع سنگین و بالایی دارند در مقابل این اقدامات شفاف سازانه مقاومت می کنند.

وی افزود: همین افراد برای لوث کردن طرح دولت تلاش می کنند، برای جعل همین طرح شبنم، البته سامانه به گونه ای تنظیم شده که جعلش غیر ممکن است، یعنی آنهایی که جعل می شود به راحتی قابل شناسایی است.



معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:‌ شبکه های قاچاق قطعا سازمان یافته هستند، قطعا شبکه ای کار می کنند و از توان مادی و نفوذ بالایی برخوردارند، البته اگر موفقیت های مبارزه با قاچاق نبود، الان اقتصادی در کشور نداشتیم.



ابویی درباره یکی از پرونده های مطرح شده در ستاد گفت:‌ این پرونده مربوط به قاچاق 144 دستگاه خودروی خارجی و بیشتر سواری در هرمزگان می شود که قوه قضاییه با حکم بسیار خوب خود، این افراد را 200 میلیارد تومان جریمه کرد و همه خودروها هم توقیف شد، در مورد فرآورده های نفتی و لوازم آرایشی و حوزه مشروبات الکلی هم پرونده های بسیار سنگینی داریم.