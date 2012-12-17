تولید آب شیرین از خورشید/ ساخت شناور تندرو هوشمند بدون سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این دانشگاه موفق به طراحی و ساخت شناور تندرو هوشمند بدون سرنشین با بدنه کامپوزیتی با نام "آریانا" شدند.

مانور پذیری ایده‌آل، پردازش هوشمند، مخابره تصویر هم زمان از محیط خود و سرعت فرار بالا از قابلیت های این شناور است و سیستم رانش مورد استفاده در این شناور از نوع رانش واترجت اعلام شد.



حداکثر سرعت این شناور 30 گره دریایی معادل 54 کیلومتر و نیز دارای سرعت مانور 25 گره دریایی معادل 41 کیلومتر است.



این شناور همچنین قابلیت پردازش هوشمند و برنامه پذیری از ساحل برای انجام ماموریت و نیز امکان مخابره تصویر همزمان از محیط خود به ساحل را دارد علاو بر این، مدل مذکور امکان حمل 4 کیلوگرم بار را دارد و از این شناور می توان در حوزه دفاعی و تفریحی مورد استفاده قرار داد.



شیرین سازی آب با استفاده از خورشید



دستگاه جذب بخارات جو در شهرهای ساحلی و تولید آب شرب با استفاده از انرژی خورشیدی (آب شیرین کن خورشیدی)از دیگر دستاوردهای این واحد است.

این دستگاه ساخته شده دارای 3 طبقه است که هر طبقه دارای اجزا و قطعات خاص خود است. هوای مرطوب محیط از طبقه میانی وارد سیستم می‌شود و پس از عبور از سینک سرما که نقش چگالنده هوا را بر عهده دارد و تبدیل رطوبت آن به مایع، هوای خشک آن به طبقه بالایی می‌رود و با عبور از یک سینک گرما دوباره به جو وارد می‌شود.



در ادامه این فرایند پس از میکروب زدایی آب توسط یک لامپ uv آب به دست آمده ذخیره می‌شود و در صورت نیاز می‌توان در همان طبقه پایین یک طعم دهنده نیز اضافه کرد تا آب حاصل دارای مزه بهتری برای شرب شود.



پنل خورشیدی این دستگاه این امکان را فراهم می کند تا این دستگاه در مواقع بحرانی مانند زلزله و سیل که نیاز فوری به آب آشامیدنی سالم است و انرژی الکتریکی در محل موجود نیست دستگاه تولید آب از بخارات جو کند.



ساخت جریان سنج پروانه ای در واحد علوم و تحقیقات



در اقیانوسها، دریاها و دریاچه های واقع در پشت سدها، جریان آب از سطح به عمق، دارای سرعت و فشارهای مختلفی است بنابراین اطلاع از کمیت سرعت و فشار جریان آب امری ضروری و مهم است. چرا که جریان آب و مقادیر سرعت و فشار آن بر بسیاری از پدیده ها تاثیرات مهم و شاخصی دارد.



در این راستا محققان واحد علوم تحقیقات دستگاه جریان سنجی را طراحی و عرضه کردند که برای استفاده در آبهای شور دریا و دریاچه‌ها مناسب است و به تدریج که از سطح آب به عمق آب می رویم، این دستگاه قادر است فشار و جهت جریانها را اطلاع داده و این مسئله در مطالعات اقیانوس شناسی کاربرد زیادی دارد.