پیش فروش آپارتمان بدون سند مجازات زندان دارد

محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تنظیم سند در دفترخانه ها گفت: بر اساس قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

وی در مورد فعالیت بنگاههای املاک و اقدام آنها در تنظیم سند گفت: بنگاه های معاملات املاک به تنظیم قولنامه یا حتی تنظیم سندی عادی مبتنی بر تعهد به بیع اقدام می کنند و ریشه همه اختلافات بر سر همین نکته بسیار مهم است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه ای جدی زده و سالهاست، گنج بیت المال را به یغما می برد و صرفِ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می کند و امان دادگستری را بریده است.



دشتی اردکانی گفت: چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه ها، در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه افراد را به بازی می گیرد و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می شود.



به گفته رئیس کانون سردفتران تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد و مشاوران املاک به طور حتم باید در حوزه تخصصی خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بیعنامه کار آ نها نیست چرا که این عمل، یک کار حقوقی است.



دشتی اردکانی با اشاره به اینکه مشاوران املاک حتی زمان معامله با مشاوران حقوقی خود مشورت نمی کنند گفت: فعالیت بنگاههای املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آ نها کارنامه حقوقی بدهد.