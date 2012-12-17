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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۹

سنگدوینی اعلام کرد:

مصرف هشت میلیون متر مکعب گاز طی یک روز در گلستان/ تاکید بر صرفه جویی

مصرف هشت میلیون متر مکعب گاز طی یک روز در گلستان/ تاکید بر صرفه جویی

گرگان - خبرگزاری مهر: مصرف بیش از هشت میلیون مترمکعبی گاز، اجرای شش هزار و 550 کیلومتر شبکه گازرسانی، اجرای 116 پروژه و تمهیدات زمستانه شرکت گاز در شست خبری مدیرعامل گاز گلستان به آن اشاره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان خبرگزاریهای استان با اشاره به شرایط ناپایدار جوی استان در روزهای اخیر گفت: مصرف گاز استان در 24 ساعت گذشته به بیش از هشت میلیون  مترمکعب رسیده است.

وی اظهار داشت: این میزان مصرف غیر از مصرف گاز کارخانه سیمان و نیروگاه بوده است.

وی عنوان کرد: فشار گاز نیز در این مدت در مناطق مختلف استان بین 700 تا 800 بوده و با هیچ مشکلی روبرو نبوده ایم.

سنگدوینی با اشاره به اجرای شش هزار و 555 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان گفت: مشترکان گاز استان نیز به 388 هزار و 738 مشترک رسید و یک میلیون و 615 هزار نفر از جمعیت استان معادل 76 درصد جمعیت روستایی و 100 درصد جمیت شهری از نعمت گاز بهره مندند.

اجرای 116 پروژه گازسانی

وی افزود: در حال حاضر 116 پروژه گاز رسانی در دست اجراست که 115 روستا در قالب این پروژه ها گازرسانی می شوند. 

مدیرعامل گاز گلستان با اشاره به اینکه 700 میلیارد ریال برای اجرای ای پروژ ه ها در نظر گرفته شده است، بیان داشت: 30 روستای استان در قالب مهر ماندگار در دست گازرسانی است. 
 
وی افزود: تاکنون گازرسانی به 23 روستای استان در قالب مهر ماندگار پایان یافت و هفت روستا نیز در ایام دهه فجر ازنعمت گاز بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به ایجاد زیرساختها در حوزه گاز استان گفت: از سال 86 تاکنون حدود 25 تا 26 میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است.

وی ایجاد خطوط تغذیه،  تعویض ایستگاه ها و افزایش ظرفیت ایستگاهها و اصلاح شبکه را از دیگر اقدامات برشمرد.  
کد مطلب 1768155

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