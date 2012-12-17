به گزارش خبرنگار مهر، «رسالت پژوهشگران در بازتولید معارف دینی»، «جلوههای تمسک به قرآن در سیره امام رضا در بیان جایگاه امامان معصوم» و «اسامه فرزند زید بن حارثه» عنوان 3 مقالهای هستند که این مجله با آنها آغاز میشود.
«ابن تیمیه؛ مهمترین نظریه پرداز وهابیت»، «واکاوی دلایل عدم شرکت بزرگان شیعه کوفی در قیام کربلا»، «حجر بن عدی، شهید عذرا»، «جایگاه اجتماعی ـ سیاسی زنان در اسلام، غرب و ادیان تحریف شده»، «مجموعه برخوردها و مواضع امام حسن در برابر معاویه بن ابیسفیان»، «نگاهی به زندگی مرحوم آقا محمد باقر وحید بهبهانی»، «کارگزاران حکومتی و نظامی امام علی» و «نقد و بررسی سریال الاسباط» عنوان دیگر مقالات و مطالبی است که در این نشریه به چاپ رسیده است.
سیدحسین اسحاقی، سیدمهدی حسینی، علی احمدیخواه، محسن نبینژاد، جواد فریور، علیرضا احمدی، امیربهادر رستمی، سیدمحمد موسوینیا، مهدی رفیعا، محمدرضا سیفی و محمدرضا حکیمیفر هم افرادی هستند که در تهیه مقالات و گزارشهای اولین شماره «اسلام پژوهان» همکاری داشتهاند.
قسمتی از مطلب نقد و بررسی سریال «الاسباط» را میخوانیم. منتقدان این سریال حجتالاسلام و المسلمین رمضان محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجتالاسلام و المسلمین ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم بودهاند که مواضعشان در این مطلب منعکس شده است:
... مسئولین امر باید قسمتهای مهم سریال را تلخیص کرده و در اختیار مراجع عظام قرار دهند تا مراجع محترم تقلید با مشاهده سریال، نظر نهایی خودشان را اعلام کنند. برخی از عناوین فقهی که در این سریال به کار برده شده است، قابل توجه میباشد. مساله اهانت به مومن و هتک مقدسات دینی که در راس مقدسات دینی، خود مومن قرار دارد، به شکلهای مختلفی ممکن است انجام شود که یکی از مصادیق آنها نشان دادن چهره معصوم است.
متاسفانه نشان دادن چهره معصوم در ایران پررنگ دیده میشود. دلیلش این است که وقتی معصومی را در قالب یک بازیگر به مردم نشان میدهیم، مردم از این شخص بازیگر انتظارات بیشتری دارند. همانندسازی که بین بازیگر و معصوم صورت میگیرد، به تبع مردم هم رفتار اشخاص را مانند رفتار معصوم میدانند. رفتار او را نشاندهنده معصوم واقعی میدانند و اگر ناخودآگاه همین بازیگر، بعدا دچار گناه شود، مشکل پیش میآید....
این مجله توسط موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)، مدیرمسئولی معاونت پژوهشی این موسسه و سردبیری ابوالفضل هادیمنش منتشر میشود.
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