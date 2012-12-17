پیروزی شهرداری تبریز برابر جواهری گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور عصر امروز یکشنبه با انجام شش دیدار کلید خورد که در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه تیم بازرگانی جواهری گنبد صاحب برتری سه بر یک شد.

در این دیدار که در سالن المپیک شهرستان گنبد و با قضاوت حسین پورکاشیان به عنوان داور اول و مهرداد شوشتری به عنوان داور دوم برگزار شد، تیم شهرداری در ست های اول، سوم و چهارم بر حریف خود پیروز شد و ست دوم را نیز تیم میزبان با برتری خاتمه داد.

تیم شهرداری تبریز گیم اول را 25 بر 19، گیم سوم را 25 بر 15 و گیم چهارم را 25 بر 23 به سود خود تمام کرد و تیم جواهری گنبد نیز در گیم دوم با حساب 25 بر 21 به برتری رسید.

شهرداری تبریز در هفته دوازدهم با این برد 14 امتیازی شد تا همچنان در خانه نهم جدول رده بندی باقی بماند. تیم بازرگانی جواهری گنبد نیز با دو امتیاز قبلی خود، در قعر جدول 12 تیمی لیگ برتر جاخوش کرد.