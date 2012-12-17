منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات ایجاد شده در پایان دیدار تیم‎های آلومینیوم المهدی و پیشگامان کویر یزد ضمن بیان مطلب فوق گفت: بلافاصله پس از پایان بازی و با توجه به گزارش ناظر این مسابقه، سه بازیکن دو تیم به دلیل رفتارهای ناشایستی که داشتند با محرومیت مواجه شدند اما حکم قطعی در مورد این بازیکنان منوط به نتیجه کمیته انضباطی است.

وی با بیان اینکه زمان تشکیل کمیته انضباطی برای رسیدگی به پرونده خاطیان دیدار تیم‎های آلومینیوم المهدی بندرعباس و پیشگامان کویر یزد مشخص نیست، به حاشیه‎هایی که تاکنون برخی از دیدارهای باشگاهی در فصل جاری رقابت‎های لیگ برتر را تحت الشعاع قرار داده، اشاره کرد و در مورد علل ایجاد آنها و چگونگی برخورد با آنها توضیح داد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال یادآور شد: توزیع مساوی نیروها بین تیم‌ها و رقابت میلیمتری که میان تیم‌های شرکت کننده در لیگ برتر وجود دارد، حساسیت‌های زیادی را در جریان مسابقات موجب می‌شود که در بسیاری موارد تنش‌زا هستند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی تیم‎ها با یک برد می‌توانند اول شوند و با یک باخت به رده‎های چهارم و پنجم تنزل پیدا کنند، تاکید کرد: به طور کلی حساسیت بازی‎ها از سوی نیمکت تیم‎ها منتقل می‎شود. به واقع اعضای کادر فنی تیم‎ها با چگونگی توجیهی که از بازی پیش رو و نتیجه آن برای بازیکنان‎شان دارند، انگیزه آنها را برای حضور در میدان تحت تاثیر قرار می‎دهند و همین انگیزه‌هاست که در مواقعی مشکل ساز می‎‌شود.

پورحسن تاکید کرد: البته این یک جریان طبیعی است که مربیان در مورد هر بازی و تاثیر نتایج آن هشدارهای لازم را به بازیکنان بدهند و آنها هم بابت همین هشدار انگیزه‎های متفاوتی از حضور در میدان پیدا کنند. در واقع اعضای کادر فنی تیم‎ها هیچ توجیهی را به عمد و از روی قصد و غرض به بازیکنان منتقل نمی‎کنند اما ناخودآگاه با این اتفاقات مواجه می‎شوند.

وی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط و شئونات اخلاقی لازمه برگزاری مسابقات باشگاهی است، تصریح کرد: باید عوامل حاشیه‌ساز در لیگ برتر کنترل شوند. در مرحله اول سعی در توجیه این عوامل و در صورت لزوم برخورد انضباطی با آنها می‎شود اما در صورت تکرار این عوامل را از والیبال کنار گذاشته و به نوعی آنها را محو یا حذف می‎کنیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در پایان گفت: اگر قرار باشد بازیکنان که الگوی جامعه هستند، حضوری غیراخلاقی در میادین داشته باشند، نبودشان بهتر است. ضمن اینکه رئیس فدراسیون هم در بیانه خود به کنار گذاشتن بازیکنانی که موازین اخلاقی را رعایت نمی‎کنند، تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه و در جریان دیدارهای تیم‎های آلومینیوم المهدی بندرعباس و پیشگامان کویر یزد در هفته نخست دور برگشت رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور که با برتری تیم میزبان به پایان رسید، حاشیه‌هایی ایجاد شد که محرومیت مسعود رمضانی و حمیدرضا سوسن‌آبادی از تیم پیشگامان کویر یزد و یاشار شاهینی از تیم آلومینیوم المهدی را به دنبال داشت.