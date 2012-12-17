عمل نکردن به دستورات قرآن کریم آغاز تمام مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگارمهر٬ سیف الله کریم زاده شامگاه روز یکشنبه در همایش قرآنی فرهنگیان و دانش آموزان ناحیه یک آموزش و پرورش اراک افزود: تمسک به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سبب ترویج فرهنگ دینی و روح معنویت در جامعه می شود.



وی قرآن کریم را منشور جامع و کاملی برای تربیت فرد و جامعه دانست و گفت: اقشار مختلف جامعه با تاسی از آموزه های قرآن کریم قدم در راه الهی گذاشته و به سر منزل مقصود خواهند رسید.



کریم زاده اضافه کرد: کسانی که با قرآن انس گرفته و قرائت قرآن در منزل دارند نورانیت قرآن خانه آنان را بیمه می کند.

چراغی روشن برای هدایت انسان



وی در بخش دیگری از سخنانش بر مطالعه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه تاکید کرد و گفت: این منابع فاخر چراغی روشن برای هدایت انسان در مسیر الهی و سعادت است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی برگزاری همایش های قرآنی بستری مناسب در راستای آشنایی و آگاهی هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان با آموزه های قرآن کریم دانست و افزود: این همایش ها زمینه ایجاد نشاط و شور معنوی در دانشگاه است.

بیش از 15 هزار دانش آموز حافظ نیم جزء قرآن کریم

ابوالفضل هاشمی٬ مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اراک٬ نیز در این همایش گفت: بیش از 15 هزار دانش آموز این ناحیه حافظ نیم جزء قرآن کریم هستند.



وی از برگزاری مسابقات قرآن دانش آموزی در مرحله آموزشگاهی همزمان با هفته گرامیداشت قرآن خبر داد و افزود: 60 هزار دانش آموز در 400 مدرسه این ناحیه از 26 آذر ماه تا پایان هفته قرآن در مسابقات قرآن و عترت با هم به رقابت خواهند کرد..



هاشمی اضافه کرد: 10 نفر از دانش آموزان و شش نفر از کارکنان ناحیه یک آموزش و پرورش اراک حافظ کل قرآن کریم هستند.



گفتنی است٬ در پایان این همایش از دانش آموزان حافظ قرآن کریم با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.



لازم به ذکر است٬ همزمان با هفته گرامیداشت قرآن کریم ۱۵ همایش قرآنی با حضور مبلغان قرآنی در سراسر استان مرکزی برگزار می شود.