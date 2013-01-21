به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سومین دوره کنفرانس اقتصادی اعراب لحظاتی پیش در شهر ریاض پایتخت عربستان آغاز شد. در این نشست "محمد مرسی اظهار داشت : از تلاشهای ملک عبدالله در راستای برگزاری نشست اقتصادی اعراب قدردانی می کنم.



رئیس جمهوری مصر افزود: این کنفرانس در یکی از مهمترین برهه های تاریخی جهان عرب برگزار می شود.



مرسی با تاکید بر لزوم ریشه کنی بیسوادی، فقر و بیماری در جهان عرب، اظهار داشت : باید یک نظام اقتصادی یکپارچه عربی میان تمام این کشورها ایجاد شود.



رئیس جمهور مصر در بخش دیگری از اظهاراتش به جوسازی علیه نظام سوریه پرداخت و با نادیده گرفتن اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح تروریستی در بی ثبات کردن این کشور ژست طرفداری از مردم سوریه به خود گرفت و گفت : براداران ما در سوریه تحت ظلم قرار دارند و حکومت فعلی نباید ادامه پیدا کند.



مرسی با اشاره به تحولات اخیر مالی اظهار داشت : ما هرگز دخالت نظامی در این کشور را نمی پذیریم، البته ما از الجزایر در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور حمایت می کنیم.



در این نشست که همچنان در پایتخت عربستان در حال برگزاری است، ملک حمد شاه بحرین، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس و دیگر مقامات و سران عرب حضور دارند.