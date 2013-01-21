به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سومین دوره کنفرانس اقتصادی اعراب لحظاتی پیش در شهر ریاض پایتخت عربستان آغاز شد. در این نشست "محمد مرسی اظهار داشت : از تلاشهای ملک عبدالله در راستای برگزاری نشست اقتصادی اعراب قدردانی می کنم.
رئیس جمهوری مصر افزود: این کنفرانس در یکی از مهمترین برهه های تاریخی جهان عرب برگزار می شود.
مرسی با تاکید بر لزوم ریشه کنی بیسوادی، فقر و بیماری در جهان عرب، اظهار داشت : باید یک نظام اقتصادی یکپارچه عربی میان تمام این کشورها ایجاد شود.
رئیس جمهور مصر در بخش دیگری از اظهاراتش به جوسازی علیه نظام سوریه پرداخت و با نادیده گرفتن اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح تروریستی در بی ثبات کردن این کشور ژست طرفداری از مردم سوریه به خود گرفت و گفت : براداران ما در سوریه تحت ظلم قرار دارند و حکومت فعلی نباید ادامه پیدا کند.
مرسی با اشاره به تحولات اخیر مالی اظهار داشت : ما هرگز دخالت نظامی در این کشور را نمی پذیریم، البته ما از الجزایر در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور حمایت می کنیم.
در این نشست که همچنان در پایتخت عربستان در حال برگزاری است، ملک حمد شاه بحرین، منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس و دیگر مقامات و سران عرب حضور دارند.
رئیس جمهوری مصر شامگاه دوشنبه در آغاز نشست اقتصادی اعراب که در ریاض برگزار می شود، اظهار داشت: اعراب باید همچنان به حفظ جایگاه برتر خود در تولید نفت ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سومین دوره کنفرانس اقتصادی اعراب لحظاتی پیش در شهر ریاض پایتخت عربستان آغاز شد. در این نشست "محمد مرسی اظهار داشت : از تلاشهای ملک عبدالله در راستای برگزاری نشست اقتصادی اعراب قدردانی می کنم.
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