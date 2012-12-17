مسدود شدن راه 130 روستا در هشترود/ تردد در آزاد راه پیامبر اعظم (ص) ادامه دارد

به گزارش خبر گزاری مهر ، علیرضا اوشال صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارش سنگین برف که از شامگاه شنبه در هشترود آغاز شده و تا صبح امروز ادامه دارد ، اظهار داشت: بارش برف همراه با کولاک راه ارتباطی بیش از 130 روستا را بسته است.

وی افزود: هم اکنون راه های ارتباطی اصلی با مرکز هشترود باز و تردد در آنها به کندی صورت می گیرد.

اوشال تردد در محور هشترود - مراغه را مستلزم داشتن زنجیرچرخ اعلام کرد و ادامه داد: با کمک و همکاری عوامل راهداری آزاد راه پیامبر اعظم (ص) باز بوده و تردد در آن ادامه دارد و هم اکنون شش گروه راهداری در جاده ها و راههای روستایی در حال باز گشایی مسیر های مسدود شده و برفگیر هستند.

وی همچنین ادامه داد: محور هشترود ، چاراویماق و هشترود ، میانه هم با تلاشهای این اداره بازگشایی شده اما تردد هم در آنها به کندی صورت می گیرد.

به علت بارش برف سنگین تمام مقاطع تحصیلی شهری و روستایی هشترود تعطیل است.