صعود سوریه با برتری برابر اردن/ میزبان و مدافع عنوان قهرمانی حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی هفتمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا یکشنبه شب با برگزاری دیدار تیم‌های سوریه و اردن از گروه C به پایان رسید که در این مسابقه تیم سوریه با نتیجه 2 بر یک از سد اردن گذشت.

در این بازی که در ورزشگاه علی صباح السالم برگزار شد، ابتدا تیم اردن توسط "خلیل زاید بانی" در دقیقه 22 به گل رسید اما "احمد الدونی" در دقایق 62 و 82 دروازه اردن را باز کرد تا برتری تیم سوریه را رقم بزند.

با این پیروزی سوریه با 4 امتیاز و گل‌های زده و خورده بیشتر نسبت به عراق به عنوان صدرنشین این گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. عراق هم به عنوان بهترین تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد. اردن بدون امتیاز در قعر جدول این گروه قرار گرفت.

با برتری سوریه در بازی با اردن، تیم‌ کویت میزبان مسابقات و مدافع عنوان قهرمان هم آخرین تیم حذف شده این جام لقب گرفت تا پس از ایران، عربستان و لبنان، یک مدعی دیگر از صعود به نیمه نهایی بازماند.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

سه‌شنبه 91/09/28

* عمان - عراق

* بحرین - سوریه