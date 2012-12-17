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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

فخرموحدی اعلام کرد:

بهره مندی از 58 مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی گلستان

بهره مندی از 58 مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی گلستان

گرگان - خبر گزاری مهر: رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان از تصویب 58 مصوبه جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان در کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح دوشنبه در حاشیه کارگروه ستاد کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی گفت : پیرو ابلاغ دستور العمل اجرایی، این کارگروه برای بار دوم تشکیل و 58 مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسید.

فخر موحدی ، سرمایه ثابت و در گردش ، بدهی بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و سوخت را از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و افزود : از مجموع 58 مصوبه ذکر شده ، 41 مصوبه در حوزه بانکها ، 9 مصوبه در حوزه شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل امور مالیاتی و 8 مصوبه نیز در حوزه اداره کل تامین اجتماعی ، شرکت پخش فرآورده های نفتی ، شرکت گاز و خانه صنعت ، معدن و تجارت استان بوده است .

و افزود: به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی ، ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی تشکیل د.

موحدی گفت: همچنین کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی ، به ریاست استاندار  و با عضویت مدیران کل دستگاههای فوق الذکر بعنوان نماینده تام الاختیار تشکیل می شود.
 

کد مطلب 1768172

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