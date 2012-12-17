اهداف اصلی و فرعی همایش جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت با موضوع خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر رحیم صفوی امروز دوشنبه در مراسم آغاز به کار همایش جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت با موضوع فرصت ها و چالش های خلیج فارس و تنگه هرمز با چشم انداز آینده، اظهار داشت: برای این همایش 340 چکیده مقاله و 218 اصل مقاله ارسال شده که با تغییر 14 مولفه و شاخص توسط داورها در نتیجه 24 مقاله طی امروز و فردا ارائه می شود و همچنین 73 مقاله نیز به چاپ رسیده و 30 مقاله در قالب پوستر در نمایشگاه به نمایش در می آید.

وی در خصوص اهداف کلان همایش گفت: قرار گرفتن در یک نقطه عطف راهبردی در منطقه خلیج فارس و شناخت اهداف پیرامونی این منطقه در جغرافیای سیاسی در حال تحول در منطقه از جمله اهداف این همایش است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، دانشگاه امام حسین را صاحب دید نظریه پردازی در این موضوعات خواند و گفت: تامین امنیت ملی و حفاظت از منافع در خلیج فارس و گذراندن مرحله کنونی و حرکت به سمت آینده ای که پیشرفت و عدالت را در منطقه و دفاع و امنیت پایدار را بوجود می آورد از جمله دیگر اهداف برگزاری همایش است.

وی با بیان اینکه دشمنان فرامنطقه ای می خواهند مانع از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ناامنی در مناطق پیرامونی ما شوند، گفت: نگاه دانشگاه امام حسین (ع)، تمام فرماندهان سپاه و مسئولان سیاسی کشور به آینده ای است که امنیت و دفاع، پیشرفت و آبادانی و رسیدن به اهداف چشم انداز ایران در سال 1404 تضمین کند.

صفوی همچنین در خصوص اهداف فرعی این همایش دو روزه اظهار داشت: شناخت تغییر و تحولات، چالش ها و فرصت های منطقه برای خلیج فارس و تنگه هرمز از نظر جغرافیایی برای کمک به نیروهای مسلح به منظور دسترسی به اهداف و تحلیل فضای جغرافیایی و کیفیت شکل گیری محیط امنیتی شمال و جنوب خلیج فارس و تهدید آن بر امنیت ایران به اضافه نقش و کنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از اهداف فرعی همایش است.

به گزارش مهر، همایش جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت با موضوع فرصت ها و چالش های خلیج فارس و تنگه هرمز با چشم انداز آینده در روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 آذرماه با مسئولان کشوری و فرماندهان نظامی سپاه در تالار غدیر وزارت کشور برگزار می شود.