  1. ورزش
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۹

"کریم بنزما" مرد سال فوتبال فرانسه شد

"کریم بنزما" مرد سال فوتبال فرانسه شد

مهاجم فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا برای دومین سال پیاپی به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال فرانسه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریم بنزما" مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید با انتخاب مجله "فرانس فوتبال" و با کسب 109 امتیاز، به عنوان برترین بازیکن سال فرانسه انتخاب شد.

"فرانک ریبری" با 101 امتیاز و "هوگو لوریس" با 62 امتیاز در مکان‌های بعدی قرار گرفتند. جیرود (56) و والبوئنا (41) در جایگاه‌های چهارم و پنجم ایستادند.

کریم بنزما در سال 2012 با رئال مادرید، هم قهرمان لالیگا شد و هم به عنوان قهرمانی سوپرجام فوتبال اسپانیا دست پیدا کرد.

بازیکنان افسانه‌ای فوتبال فرانسه نظیر زین الدین زیدان، میشل پلاتینی و لیلیان تورام در هیئت داوری این نظرسنجی قرار دارند.

کد مطلب 1768175

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