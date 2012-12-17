"کریم بنزما" مرد سال فوتبال فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریم بنزما" مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید با انتخاب مجله "فرانس فوتبال" و با کسب 109 امتیاز، به عنوان برترین بازیکن سال فرانسه انتخاب شد.

"فرانک ریبری" با 101 امتیاز و "هوگو لوریس" با 62 امتیاز در مکان‌های بعدی قرار گرفتند. جیرود (56) و والبوئنا (41) در جایگاه‌های چهارم و پنجم ایستادند.

کریم بنزما در سال 2012 با رئال مادرید، هم قهرمان لالیگا شد و هم به عنوان قهرمانی سوپرجام فوتبال اسپانیا دست پیدا کرد.

بازیکنان افسانه‌ای فوتبال فرانسه نظیر زین الدین زیدان، میشل پلاتینی و لیلیان تورام در هیئت داوری این نظرسنجی قرار دارند.