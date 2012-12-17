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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۰

خبر فوری/

5 کشته و دهها زخمی در انفجار منطقه بلوچستان پاکستان

5 کشته و دهها زخمی در انفجار منطقه بلوچستان پاکستان

منابع خبری دقایقی پیش از وقوع انفجاری شدید در منطقه بلوچستان پاکستان خبر دادند که دهها کشته و زخمی برجاگذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره قطر لحظاتی پیش در خبری فوری از وقوع انفجاری شدید در منطقه بلوچستان پاکستان خبر داد.

تلفات اولیه این انفجار 5 کشته و دهها زخمی اعلام شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 1768177

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