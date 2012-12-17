5 کشته و دهها زخمی در انفجار منطقه بلوچستان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره قطر لحظاتی پیش در خبری فوری از وقوع انفجاری شدید در منطقه بلوچستان پاکستان خبر داد.
تلفات اولیه این انفجار 5 کشته و دهها زخمی اعلام شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
منابع خبری دقایقی پیش از وقوع انفجاری شدید در منطقه بلوچستان پاکستان خبر دادند که دهها کشته و زخمی برجاگذاشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره قطر لحظاتی پیش در خبری فوری از وقوع انفجاری شدید در منطقه بلوچستان پاکستان خبر داد.
تلفات اولیه این انفجار 5 کشته و دهها زخمی اعلام شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
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