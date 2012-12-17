آواز تعزیه بر کوی و برزن / بافت زره؛ هنر روستائیان استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها آوای دلنشین تعزیه صدای آشنایی در شهرها و روستاهای استان مرکزی است و هیئت های تعزیه خوانی که مکمل عزاداری ماههای محرم و صفر است یا با درخواست و نذر مردم و یا نذر خود در کوچه پس کوچه های شهر و روستا اقدام به تعزیه خوانی می کنند.

در کنار گروههای سنتی تعزیه خوانی برخی سازمان ها و تشکل های هنری چون حوزه هنری نیز برای حفظ این گونه نمایشی و دینی استان اقدام به تشکیل گروههای تعزیه خوان کرده اند که با تاکید بر اجرای تعزیه بر اساس اصول سنتی و هنری آن، هر از چندگاهی به اجرای تعیه می پردازند.

در کنار تعزیه آیین های عاشورایی چون مراسم نخل گردانی نراق، نخل گردانی خمین، نخل گردانی تفرش، علم بران تفرش،علم گردانی هزاوه، نعش گردانی جیریا، تعزیه گرکان،علم گردانی تفرش،علم گردانی عزالدین تفرش وتعزیه بازرجان در استان اجرا می شود که تلاش میراث فرهنگی استان ثبت این آئین ها نیز هست.

تولید زره در استان مرکزی

دوخت لباس های تعزیه نیز در اراک و به خصوص در اوایل محرم رونقی در اراک دارد و در یک فروشگاه در اراک، خیل تعزیه خوانان برای خرید لباس ها به اراک مراجعه می کنند.

اما در کنار این جلوه های عاشورایی، روستائیان یکی از روستاهای اراک با داشتن کارگاه های، اقدام به تولید و بافت زره می کنند.

زره بر روی لباس تعزیه قرار می گیرد و بافت آن منوط به تولید حلقه های فلزی است که در 12 کارگاه در روستای مشهد الکوبه اراک تولید و بافته می شود.

همکاری مردان وزنان روستایی

کبری مشهدالکوبه ای، یکی از زنان روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: حلقه های فلزی را مردان و بافت بخشی از زره را زنان روستایی به عهده دارند، البته بخشی از کار بافت به بیرون از روستا و روستاهای اطراف و حتی اراک سپرده می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی در گفتگویی با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، استان مرکزی یکی از مراکز تولید لباس های تعزیه و زره است می گوید: اکنون بیش از 80 خانوار روستایی در این روستا مشغول تولید زره هستند و در طول سال به طور مستمر کار می کنند.

روایت مختار با زره های مشهدالکوبه ای

عباس مشهدالکوبه ای یکی از روستائیان با بیان اینکه، زره بافی به یکی از مشاغل ثابت روستا در کنار کشاورزی و دامداری تبدیل شده است گفت: بعد از چند سال کار، اکنون استاد کارانی در روستا دارد که می تواند در رونق و حفظ این صنعت موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه، بسیاری از زره های سریال های تاریخی کشورمان با استفاده از زره های ساخته شده در این روستاست گفت: زره های سریال های تاریخی امام علی و مختارنامه هنر روستائیان مشهدالکوبه است.

تولید 600 دست زره در سال

سالانه بیش از 600 دست زره در این روستا تولید به اقصی نقاط کشوراز جمله اصفهان، مشهد و شهرهای دیگر ارسال می شود.

این هنر و صنعت با مردم استان مرکزی عجین شده است و تجربه صنایع روستایی چون مشهدالکوبه در تولید زره، سمقاور در تولید مبل و زرنوشه در تولید وسائل فلزی کوچک، نشان از قابلیت های مناطق مختلف استان برای توسعه صنعتی است.

به گفته روستائیان حمایت های کوچکی چون تسهیلات می تواند تولیدات را افزایش و استان را به قطب تولید البسه تعزیه تبدیل کند.

شکوفه راستین