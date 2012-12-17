قیمت دلار مبادلاتی افزایش یافت/ عرضه 4 ارز جدید در مرکز مبادلات

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، یوآن چین و درهم امارات نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت یورو، ین ژاپن و لیرترکیه کاهش یافته است.
در همین حال، برخلاف روزها و هفته های گذشته امروز چهار ارز جدید شامل پوند، ریال قطر، کرون سوئد و فرانک سوئیس در مرکز مبادلاتی ارزی عرضه شده است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 3235 تومان، پوند انگلیس 3974 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:
|
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
|
نوع ارز
|
قیمت امروز(ریال)
|
قیمت دیروز(ریال)
|
دلار
|
24591
|
24589
|
یورو
|
32346
|
32367
|
درهم امارات
|
6695
|
6694
|
لیرترکیه
|
13820
|
13829
|
یوآن چین
|
3947
|
3937
|
روپیه هند
|
451
|
451
|
پوند انگلیس
|
39740
|
....
|
کرون سوئد
|
3680
|
....
|
فرانک سوئیس
|
26745
|
.....
|
روبل روسیه
|
801
|
801
|
یکصد ین ژاپن
|
29300
|
29400
|
یکهزار وون کره جنوبی
|
23000
|
23000
|
ریال قطر
|
6754
|
...
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