  1. اقتصاد
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

قیمت انواع ارز در دوشنبه/

قیمت دلار مبادلاتی افزایش یافت/ عرضه 4 ارز جدید در مرکز مبادلات

قیمت دلار مبادلاتی افزایش یافت/ عرضه 4 ارز جدید در مرکز مبادلات

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، یوآن چین و درهم امارات نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت یورو، ین ژاپن و لیرترکیه کاهش یافته است.

در همین حال، برخلاف روزها و هفته های گذشته امروز چهار ارز جدید شامل پوند، ریال قطر، کرون سوئد و فرانک سوئیس در مرکز مبادلاتی ارزی عرضه شده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 3235 تومان، پوند انگلیس 3974 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1382 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: 

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24591

24589

یورو

32346

32367

درهم امارات

6695

6694

لیرترکیه

13820

13829

یوآن چین

3947

3937

روپیه هند

451

451

پوند انگلیس

39740

....

کرون سوئد

3680

....

فرانک سوئیس

26745

.....

روبل روسیه

801

801

یکصد ین ژاپن

29300

29400

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000

 ریال قطر

 6754

 ...
کد مطلب 1768180

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