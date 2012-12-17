زنان مسلمان ایرانی رسالت بزرگ تربیت نسلی آگاه را عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در هشتمین نشست آموزشی نهج البلاغه و تربیت قرآنی که حضور بانوان شاغل دستگاههای اجرایی استان مرکزی در استانداری مرکزی برگزار شد افزود: توجه به معارف و آموزه های دینی توسط زنان از اصول اساسی در پرورش فرزندان است.

وی ادامه داد: آینده و سرنوشت مملکت اسلامی و دینی ما در دست مادرانی است که با پرورش فرزندان مومن و معتقد مانع از وارد شدن ضربات مهلک بر بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران شوند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت پرهیز زنان جامعه اسلامی از زندگی پر زرق و برق گفت: دشمن در تلاش است با تبلیغ و ترویج زندگی پر زرق و برق و پوشالی غرب کانون خانواده های ما را بر هم بزند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: زنان مسلمان باید با انگیزه و دوری از زرق و برق، به تربیت نسلی آگاه و معتقد در راستای تعالی جامعه گام بردارند.



وی ادامه داد: دین اسلام دینی عادل و منصف است به گونه ای که با توجه کافی به زنان بستر حضور این قشر باحفظ شئونات اسلامی و انسانی در تمام میدان های سیاسی و اجتماعی را فراهم کرده است.