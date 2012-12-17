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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

ایمانی در گفتگو با مهر:

کارگران قزوینی در مسابقات قرآن خوش درخشیدند

کارگران قزوینی در مسابقات قرآن خوش درخشیدند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، از کسب چهار مقام کشوری در مسابقات قرآن کریم کارگران سراسر کشور خبر داد.

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم  در استان قم با حضور 31 استان و تعداد 400 نفر از قاریان و حافظان قرآن سراسر کشور برگزار شد که استان قزوین توانست به چهار مقام کشوری در این مسابقات دست پیدا کند.
 
وی افزود: مسابقات کشوری قرآن کریم هر ساله با حضور تمامی استانهای کشور بعد از مرحله استانی و شناخت برگزیدگان استان اجرا می شود که امسال استان قزوین با برنامه ریزیهای شکل گرفته که در این چند سال در حوزه فرهنگی اتفاق افتاد توانست با یک جهش خوب و مناسب در سطح کشور به چهار مقام کشوری در رشته های حفظ و مفاهیم دست پیدا کند.
 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در خصوص برگزیدگان این دوره بیان کرد: فاطمه افشار در حفظ کل قرآن کریم نفر اول کشور، سکینه صفری در حفظ 15 جزء نفر دوم، بتول روستا در حفظ پنج جزء نفر دوم و در رشته مفاهیم نیز زهرا زهدی شریف نفر دوم کشوری شناخته شدند.
 
ایمانی، کار و اشتغال در کنار توجه عمیق به معارف اسلامی را از ارکان مهم خوشبختی و سعادت هر جامعه ای دانست و تصریح کرد: قطعا این خواهران برگزیده استانی و کلیه شرکت کنندگان هشتمین دوره مسابقات چه در سطح استان و چه در سطح کشور از نیروی الهی که خداوند در وجودشان به ودیعه نهاده به درستی استفاده کرده اند و در کنار کار و اشتغال با عمل به دستورات دین مبین اسلام توانستند در عرصه فرهنگی پرثمر باشند.
 
وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده بتوانیم شاهد شکوفایی هر چه بیشتر جوانان استان قزوین در مسابقات فرهنگی باشیم که این دور از دسترس نخواهد بود.کارگران قزوینی در مسابقات قرآن خوش درخشیدند
کد مطلب 1768186

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