علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در استان قم با حضور 31 استان و تعداد 400 نفر از قاریان و حافظان قرآن سراسر کشور برگزار شد که استان قزوین توانست به چهار مقام کشوری در این مسابقات دست پیدا کند.

وی افزود: مسابقات کشوری قرآن کریم هر ساله با حضور تمامی استانهای کشور بعد از مرحله استانی و شناخت برگزیدگان استان اجرا می شود که امسال استان قزوین با برنامه ریزیهای شکل گرفته که در این چند سال در حوزه فرهنگی اتفاق افتاد توانست با یک جهش خوب و مناسب در سطح کشور به چهار مقام کشوری در رشته های حفظ و مفاهیم دست پیدا کند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در خصوص برگزیدگان این دوره بیان کرد: فاطمه افشار در حفظ کل قرآن کریم نفر اول کشور، سکینه صفری در حفظ 15 جزء نفر دوم، بتول روستا در حفظ پنج جزء نفر دوم و در رشته مفاهیم نیز زهرا زهدی شریف نفر دوم کشوری شناخته شدند.

ایمانی، کار و اشتغال در کنار توجه عمیق به معارف اسلامی را از ارکان مهم خوشبختی و سعادت هر جامعه ای دانست و تصریح کرد: قطعا این خواهران برگزیده استانی و کلیه شرکت کنندگان هشتمین دوره مسابقات چه در سطح استان و چه در سطح کشور از نیروی الهی که خداوند در وجودشان به ودیعه نهاده به درستی استفاده کرده اند و در کنار کار و اشتغال با عمل به دستورات دین مبین اسلام توانستند در عرصه فرهنگی پرثمر باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده بتوانیم شاهد شکوفایی هر چه بیشتر جوانان استان قزوین در مسابقات فرهنگی باشیم که این دور از دسترس نخواهد بود.کارگران قزوینی در مسابقات قرآن خوش درخشیدند