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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۷

فتح آبادی:

70 درصد از برنامه های کاهش طلاق در استان اجرایی شد

70 درصد از برنامه های کاهش طلاق در استان اجرایی شد

اراک- خبرگزاری مهر؛ مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت: در سال جاری 348 عنوان برنامه در راستای تحکیم خانواده و کاهش آسیب های طلاق طراحی شد و به دستگاه ها و ارگان ها ابلاغ که تا کنون حدود 70 درصد آن اجرایی شده است.

غلامرضا فتح آبادی  صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه عملی هنرهای تجسمی باموضوع" تحکیم مبانی خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق " به خبرنگار مهر گفت:  باقی برنامه های این حوزه تا آخرسال، نهایی و اجرا خواهد شد.

وی افزود: در پایان سال تمامی برنامه های اجرایی مطالعه و ارزیابی و برنامه ای که بهترین اثربخشی را داشته برای اجرای مجدد و فراگیرتر در استان  انتخاب می شوند.

فتح آبادی عامل اصلی طلاق را نابسامانی در شکل گیری ازدواج دانست و اظهار کرد: در امر طلاق عوامل اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی  چون اعتیاد و چشم و هم چشمی تاثیر بسیار دارد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت:در مطالعات صورت گرفته عوامل اجتماعی  و دخالت اطرافیان بیشترین تاثیر را در طلاق های استان داشته است.

فتح آبادی اضافه کرد: با توجه به یافته های محققین، 54 درصد طلاق ها در پنج ساله اول زندگی صورت می گیرد که باید با بسترسازی ها مناسب در امر مشاوره  آن را کنترل کرد.

کد مطلب 1768188

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