70 درصد از برنامه های کاهش طلاق در استان اجرایی شد

غلامرضا فتح آبادی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه عملی هنرهای تجسمی باموضوع" تحکیم مبانی خانواده، پیشگیری و کاهش طلاق " به خبرنگار مهر گفت: باقی برنامه های این حوزه تا آخرسال، نهایی و اجرا خواهد شد.

وی افزود: در پایان سال تمامی برنامه های اجرایی مطالعه و ارزیابی و برنامه ای که بهترین اثربخشی را داشته برای اجرای مجدد و فراگیرتر در استان انتخاب می شوند.

فتح آبادی عامل اصلی طلاق را نابسامانی در شکل گیری ازدواج دانست و اظهار کرد: در امر طلاق عوامل اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی چون اعتیاد و چشم و هم چشمی تاثیر بسیار دارد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی گفت:در مطالعات صورت گرفته عوامل اجتماعی و دخالت اطرافیان بیشترین تاثیر را در طلاق های استان داشته است.

فتح آبادی اضافه کرد: با توجه به یافته های محققین، 54 درصد طلاق ها در پنج ساله اول زندگی صورت می گیرد که باید با بسترسازی ها مناسب در امر مشاوره آن را کنترل کرد.