پدر بودن در شصت دقیقه‌!

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در مجموعه آثار «گام به گام با بچهها» توسط انتشارات پیدایش منتشر شده است که در آن مباحثی چون عمر را غنیمت بشمار، برطرف کردن هذیانها، عشق ورزیدن بی قید و شرط پاداش دادن به کودکان، بیشتر خندیدن با فرزندم و ... مطرح میشود.
در این شصت دقیقه میآموزید که روزهای مهم را در تقویم خود علامت بزنید، طوری با کودک خود صحبت کنید که متوجه تمام کلمات بشود، اگر قرار است جایی بروید برای فرزندانتان نامه بنویسید، موقع حرف زدن با بچهها روی زانوهایتان بنشینید و چشم در چشم حرفهایشان را گوش کنید، درباره کارهایی که در طول روز انجام میدهید با آنها هم صحبت کنید و اینکه چقدر وقت کافی است تا رابطههای شما را برای همیشه دگرگون کند.
این کتاب با یک بخش با عنوان «شروع یک رابطه قدرتمند با بچههایم» به پایان میرسد که در آن تمرین عملی برای خوانندگان کتاب در نظر گرفته شده است.
راب پارسونز، کتابهای زیادی درباره زندگی خانوادگی و مسایل مربوط به زندگی مشترک نوشته است. اهمیتی که او به خانواده میدهد منجر به برگزاری سمینارهای متعددی شده است. او علاقه خاصی برای کمک به والدینی دارد که مایلند زندگیشان را در ارتباط با فرزندانشان تغییر دهند و به ویژه کسانی که میخواهند این اقدام را در ارتباط با نوجوان انجام دهند.
از این نویسنده کتاب «مادر شصت دقیقهای» نیز توسط همین ناشر در ایران منتشر شده است.
«پدر شصت دقیقهای» در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 3 هزار و 500 تومان به چاپ رسیده است.
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