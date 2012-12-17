مرکز نگهداری معتادان پرخطر باید در زابل راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری صبح دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان اظهار داشت: حضور کارتن خواب ها در سطح شهر پسندیده نیست و باید سازمان بهزیستی یک گام اساسی و مثبت در این راستا بردارد.

وی گفت: ساختمان مرکز شهر محمد آباد در فاصله سه کیلومتری از این شهر واقع شده است که بهترین و مناسبترین مکان برای نگهداری معتادان پر خطر می باشد.

وی با اشاره به جمع آوری عمومی کارتن خواب ها از سطح شهر افزود: اگر عزم جدی و اراده قوی برای جمع آوری نباشد این طرح با شکست روبه رو می شود و لازم است کلیه دستگاه های اجرایی همکاری لازم را داشته باشند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: افراد باید براساس حکم قضایی به مراکز ترک اعتیاد هدایت شوند و در یک دوره سه ماهه تحت درمان قرار گیرند.

علیرضا کیخا گفت: در غالب ماده 15 بخش خصوصی می تواند اقدام به راه اندازی مرکز ترک اعتیاد در منطقه نماید و زمینه اشتغالزایی این افراد را نیز پس از دوره درمان فراهم کند.

وی با اشاره به هزار و 500 کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با دو کشور افغانستان و پاکستان افزود: کشفیات یکماه گذشته مواد مخدر توسط نیروهای نظامی و انتظامی بیش از میزان کشفیات هفت ماه اول سالجاری بوده که این آمار در نوع خود بی نظیر بوده است.

وی اظهار داشت: در سطح استان بیش از یکصد هزار نفر دانشجو و نیم میلیون نفر مشغول به تحصیل می باشند که باید با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم برای آینده نسل جوان برنامه ریزی کنیم.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این استان جوانترین استان کشور است، گفت: برای اولین بار مصوب شده اموالی که از طریق مصادره قضایی ثبت و ضبط شوند در راستای اشتغالزایی سطح استان هزینه و استفاده شوند.