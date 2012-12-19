پذیرش یکهزار و 580 کودک خیابانی در مراکز بهزیستی تهران

ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درحال حاضر سه مرکز ویژه نگهداری کودکان خیابانی در استان تهران فعالیت می کند که دراین مراکز کودکانی که از سوی مراجع قضایی و نیروی انتظامی به بهزیستی سپرده می شوند از آموزشهای لازم برخوردار می شوند.

وی تاکید کرد: براساس آمارهای موجود سال گذشته هزار و 580 کودک به مراکز نگهداری واگذار شدند که امسال نیز احتمالا همین تعداد کودک جمع آوری خواهند شد اما آمار دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه 80 درصد کودکانی که در مراکز و خانه های کودک و نوجوان نگهداری می شوند، بد سرپرست هستند، گفت: در مجموع حدود 23 هزار کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می شوند که 80 درصد آنها بد سرپرست هستند.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ کرامت کودکان در مراکز بهزیستی اکثر مراکز آموزشی ما فاقد تابلو سر در است، گفت: تمام تلاش و برنامه ریزیهای لازم برای اینکه کودکان بهزیستی همانند کودکان عادی زندگی کنند انجام شده و همچنین محیطی همچون خانه برای آنان فراهم شده است.

نصر درمورد کودکان ترخیص شده نیز گفت: به همین منظور در ترخیص افراد بی‌سرپرست پس از به دست آوردن شرایط ترخیص، همکاری‌های لازم انجام می‌شود و برای اشتغال آنها و همچنین کارآفرینی، حمایتهای لازم از سوی بهزیستی انجام می‌شود.