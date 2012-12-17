ویژگیهای خانواده اسلامی و ایرانی معیار سخنرانی روحانیون شود

حجت الاسلام سید علی حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به مشکلات عدیده در برخی خانواده ها افزود: لازم است روحانیون در سخنرانی ها و جلسات تبلیغی خود به مسئله معیار خانواده اسلامی و ایرانی بپردازند.
وی با بیان اینکه در تعالیم و آموزههای دینی به خوبی از حقوق خانواده حمایت شده است، اذعان داشت: چنانچه اعضای خانواده بر این اصول پایبند باشند هیچگونه مسئلهای نمیتواند منجر به سستی پایههای آن شود.
حجت الاسلام حسینی پور با اشاره به اینکه دستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیات بخش اهل بیت(ع)، دقیقا در راستای پرورش فطری انسانها، تدوین شده است ادامه داد: خداوند متعال برای تربیت افراد بشر، کانون پر مهر خانواده را بهترین محیط تربیتی انسان قرار داده است.
مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی هدف اساسی دین اسلام را تربیت انسانها و تامین سعادت بشر در تمام ابعاد وجودی و در تمام مراحل زندگی برشمرد و گفت: پیامبران الهی به ویژه پیامبر اسلام(ص)، برای این هدف مقدس مبعوث شدند و در این راه نهایت سعی خود را مبذول کردند و در انجام این ماموریت، به نیازها، ویژگیها و علایق فطری بشر به عنوان یک اصل مسلم توجه فراوان داشتند.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد خانواده می بایست بر عشق و مودت درونی و مهر و محبت بیرونی باشد به این معنا که زن و شوهر زمانی می توانند خانواده را به هدف دست یابی به آرامش ایجاد کنند که عواطف و احساسات بر آنان حاکم باشد و در رفتار و کردار خویش مهرورزی و نمایش آن را اصالت بخشند.
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