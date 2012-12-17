حجت الاسلام سید علی حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به مشکلات عدیده در برخی خانواده ها افزود: لازم است روحانیون در سخنرانی ها و جلسات تبلیغی خود به مسئله معیار خانواده اسلامی و ایرانی بپردازند.

وی با بیان اینکه در تعالیم و آموزه‌های دینی به خوبی از حقوق خانواده حمایت شده است، اذعان داشت: چنانچه اعضای خانواده بر این اصول پایبند باشند هیچگونه مسئله‌ای نمی‌تواند منجر به سستی پایه‌های آن شود.

حجت الاسلام حسینی پور با اشاره به اینکه د‌ستورات تربیتی اسلام و فرهنگ حیات‎ ‎بخش اهل بیت‏(ع)، د‌قیقا د‌ر راستای پرورش فطری انسان‏ها، تد‌وین شد‌ه است ادامه داد: خد‌اوند‌‎ ‎متعال برای تربیت افراد‌ بشر، کانون پر مهر خانواد‌ه را بهترین محیط تربیتی انسان‎ ‎قرار د‌اد‌ه‌ است.

مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی هد‌ف اساسی د‌ین اسلام را تربیت انسان‏ها و تامین سعاد‌ت بشر د‌ر‎ ‎تمام ابعاد‌ وجود‌ی و د‌ر تمام مراحل زند‌گی برشمرد و گفت: پیامبران الهی به ویژه پیامبر‎ ‎اسلام‏(ص)، برای این هد‌ف مقد‌س مبعوث شدند و د‌ر این راه نهایت‏ سعی خود‌ را مبذول‏‏‎ ‎ کرد‌ند‌ و د‌ر انجام این ماموریت،‏ به نیازها، ویژگی‏ها و علایق فطری بشر به عنوان‎ ‎یک اصل مسلم توجه فراوان د‌اشتند‌.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد خانواده می بایست بر عشق و مودت درونی و مهر و محبت بیرونی باشد به این معنا که زن و شوهر زمانی می توانند خانواده را به هدف دست یابی به آرامش ایجاد کنند که عواطف و احساسات بر آنان حاکم باشد و در رفتار و کردار خویش مهرورزی و نمایش آن را اصالت بخشند.