تقی اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دیدار قبلی ما مقابل تیم شهدای ساری در حالی به سود حریف به پایان رسید که داوری این دیدار با عملکردی بحث برانگیز باعث باخت ما شد، اما عصر امروز در حالی میزبان این تیم هستیم که آماده‌ترین نفرات را در ترکیب قرار داده‌ایم.

وی افزود: البته دیدار امروز از حساسیت آنچنانی برخوردار نیست که ما از بهترین کشتی‌گیران و یا حتی کشتی‌گیر خارجی خود استفاده کنیم، ولی باز هم محتاط خواهیم بود و برای جلوگیری از تکرار اتفاق قبلی برابر این تیم با کشتی‌گیران آماده و مطمئنی به میدان می‌رویم. خوشبختانه تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و طی هفته‌های گذشته لیگ برتر نیز به اهدافی که در نظر داشتیم، نزدیک شده‌ایم.

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با اشاره به اتفاقی که در مراسم وزن‌کشی افتاد، تصریح کرد: هر هفت آزادکار ما در مراسم وزن کشی شب گذشته سر وزن رسیدند، اما سه کشتی گیر از تیم حریف سر وزن نرسیدند که مطمئنا این مساله کار آنان را برابر تیم ما بسیار سخت خواهد کرد.

اکبرنژاد در پایان گفت: گویا نفرات اوزان 55، 74 و 96 کیلوگرم تیم شهدای ساری نتوانستند سر وزن برسند که مطمئنا این موضوع می‌تواند ما را به یک پیروزی قاطعانه با اختلاف امتیاز زیاد برساند. هر چند تیم ما آمادگی آن را داشت که برابر تیم کامل آنان نیز به یک برتری قاطع دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقی مانده از هفته اول دور رفت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد در گروه دو عصر امروز دوشنبه 27 آذرماه و پس از اذان مغرب در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر بین تیم‌های داماش بابل و شهدای ساری برگزار می‌شود. ضمنا تیم شهدای ساری در دیدار قبلی خود برابر داماش بابل موفق شد تیم مدعی و پرمهره داماش بابل را با نتیجه عجیب و دور از انتظار 4 بر 3 شکست دهد.