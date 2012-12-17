پروژه کتابخانه مرکزی خراسان جنوبی نیازمند تامین اعتبار است

محمد مطهری فر در گفتگو با مهر، احداث پروژه کتابخانه مرکزی خراسان جنوبی را مصوبه سفر سوم هیئت دولت به استان اعلام کرد و اظهارداشت: این پروژه سال گذشته مجوز کمیسیون ماده 215 را اخذ کرده و در اولویت تامین اعتبار قرار گرفته است.

وی همچنین پروژه تالار بزرگ شهر را از دیگر مصوبات فرهنگی استان در سفر سوم هیئت دولت به این استان عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه نیز مجوز کمیسیون ماده 215 را اخذ کرده است.

مطهری‌ فر با بیان اینکه تالار بزرگ شهر در سال گذشته از 12 میلیارد تومان اعتباری که برای ساخت نیاز داشته تنها یک ‌میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اخذ کرده است، افزود: همچنین پروژه پردیس سینمایی نیز از دیگر مصوبات این سفر بوده و نیازمند تخصیص اعتبار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پروژه کتابخانه مرکزی امسال قرار بود اعتبار دریافت کند، گفت: این امر تاکنون محقق نشده و امیداوریم تا پایان سال این اعتبار اختصاص یابد.