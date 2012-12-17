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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

نشان زاده:

تعامل صنعت بادانشگاه مهمترین نیاز امروز کشور/حلقه اتصال صنعت و دانشگاه ازبین رفته است

تعامل صنعت بادانشگاه مهمترین نیاز امروز کشور/حلقه اتصال صنعت و دانشگاه ازبین رفته است

گچساران- خبرگزاری مهر: مدیر عامل پتروشیمی بسپاران بندرامام از آمادگی کامل صنعت پتروشیمی برای همکاری با پژوهشگران داخلی و حمایت از پایان نامه های دانشگاهی مرتبط با صنعت خبرداد و گفت: تعامل صنعت با دانشگاه مهمترین نیاز امروز کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نشان زاده یکشنبه شب در نشست پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران نگرش به علم در کشور رادرگذشته یک نوع تامین نیاز روزمره عنوان کرد و اظهار داشت: امروزه با پیشرفت تکنولوژی در جهان نگرش به علم به یک نگاه مدرن همراه با ایده پردازی بدل شده است.

وی افزود: قدمت 100 ساله نفت در کشور می تواند پشتوانه ای قوی در فعالیتهای پژوهشی کشور باشد.

نشان زاده بابیان اینکه پتروشیمی "بسپاران" در عرصه پژوهشی و تلاش برای خودکفایی پیشگام بوده، عنوان کرد: در حال حاضر بودجه پژوهشی این پتروشیمی بیش از 300 میلیارد ریال است.

وی پژوهش را در راس و نقطه آغاز همه کارها دانست و گفت: در جهان امروز اقتصادی قدرتمند است که بتواند قبل از اجرای هر پروژه ای، در مورد آن پژوهش و تحقیق کند.

حلقه اتصال صنعت و دانشگاه از بین رفته است

وی افزود: هم اکنون حلقه اتصال دانشگاه و صنعت ازبین رفته و زبان مشترک بین این دو نهاد وجود ندارد و لازم است ارتباطی دو سویه بین این دو نهاد مهم ایجاد شود.

مدیرعامل پتروشیمی بسپاران، خودباوری و استفاده از نیروهای بومی در مسائل کلان تحقیقاتی را مهمترین ویژگی خودکفایی دانست و تاکید کرد: در یک اقتصاد پویا صنعت همیشه نیازمند قشر دانشگاهی و پژوهشی است.

نشان زاده در ادامه تولید دانش و تبدیل آن به فن را از نشانه های علم مدرن عنوان کرد و افزود: زمانی می توانیم یک جامعه مدرن جهانی باشیم که از مصرف کننده صرف فاصله بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بسپاران بندرامام از شرکت های تابع مجتمع شرکت سهامی بندرامام و بزرگترین تولید کننده محصولات پلیمری از لحاط تنوع است.

محصولات پلیمری تولیدی این شرکت شامل پلی اتیلن سنگین HDPE، پلی اتیلن سبکLPPE، پلی وینیل کلرایدPVCولاستیک مصنوعی BD/SRاست که معادل بیش از 97 درصد برنامه تولید این شرکت را محقق ساخته است.

کد مطلب 1768209

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