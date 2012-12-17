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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

رستمیان:

تردد در برخی محورهای مواصلاتی زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

تردد در برخی محورهای مواصلاتی زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناسی روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تردد در محورهای زنجان - طارم، تهم چورزق و دندی تخت سلیمان در استان زنجان با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.

سارا رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تردد در محور ارتباطی زنجان - طارم به ویژه گردنه خانچای، محور تهم - چورزق و محور ارتباطی دندی به تخت سلیمان به خصوص گردنه های قلی کندی و چایرلو فقط با استفاده زنجیر چرخ صورت می گیرد.
 
وی ادامه داد: با آغاز بارش برف در محورهای مواصلاتی استان راهداران اقدام به خدمات رسانی و بازگشایی محورها کرده اند که در حال حاضر با تلاش راهداران هیچ یک از محورهای مواصلاتی استان مسدود نیست.
 
کارشناس روابط عمومی اداره داره راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در این راستا با هماهنگی که با پلیس راه صورت گرفته از خودروهایی که بدون تجهیزان ایمنی در جاده باشند ممانعت به عمل خواهد آمد.
 
رستمیان تاکید کرد: از مردم تقاضا می شود که از تردد در محورهای مواصلاتی و ارتفاعات و گردنه های صعب العبور که بارش در این محورها است از مسافرت غیر ضروری جلوگیری کنند.
 
وی به رانندگان توصیه کرد: تجهیزات ایمنی، پوشاک، لباس گرم و زنجیر چرخ را همراه خود داشته باشند و در مسافرت در شب خودداری کنند.
 
رستمیان افزود: که قصد عبور از محورهای ارتباطی استان زنجان را دارند می توانند قبل از سفر با تلفن گویای 141 تماس گرفته و از وضعیت راه های مواصلاتی این استان مطلع شوند. 
کد مطلب 1768210

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