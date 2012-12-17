فرانسه میزبان نشست دولت افغانستان و طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "لوران فابیوس" اعلام کرد: مقاماتی از دولت افغانستان و شورشیان طالبان و دیگر گروه های فعال افغانی در روزهای آینده در محلی نزدیک پاریس تشکیل جلسه می دهند تا درباره آینده کشورشان با توجه به خروج نظامیان ناتو از این کشور در سال 2014، بحث و تبادل نظر کنند.

وزیر خارجه فرانسه که با رادیو "آر.اف.ای" مصاحبه می کرد با اشاره به خروج آخرین گروه از نیروهای زرهی فرانسه از افغانستان گفت: "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان، برای برگزاری این نشست چراغ سبز نشان داده است.

فابیوس در ادامه گفت : این مذاکرات به مدت سه سال است که میان گروه های مختلف افغانی برگزار می شود. اگر شما بدنبال صلح در میان مردمی هستید که معمولا با یکدیگر موافق نبوده و با یکدیگر گفتگو نیز نمی کنند باید منتظر جدل باشید و نه مذاکره.

به نوشته رویترز، دولت کرزای تا کنون نتوانسته مذاکرات رو در روی مفیدی را با طالبان داشته باشد. از همین رو نشست پاریس اولینی خواهد بود که در آن مقامات عالی شورای صلح افغانستان، چهره های صاحب نام از ناتو و همچنین طالبان بطور مشترک در آن حضور پیدا می کنند.

سخنگوی طالبان نیز در مورد نشست پاریس گفت: در این نشست فقط سخن خواهیم گفت و هیچ التزام سیاسی و مذاکره ای در آن انجام نخواهد شد.

"کامیل گراند" مدیر اندیشکده مرکز تحققات استراتژیک فرانسه در مورد تاریخ و محل برگزاری این نشست گفت: یکی از روزهای چهارشنبه تا جمعه و در یک مکان مخفی در شمال پاریس برگزار می شود.

گراند ادامه داد : از افراد مختلفی برای حضور در این نشست دعوت شده و ایده آن است که گفتگوها آزادانه و پشت درهای بسته برگزار شود.