کسب رتبه نخست کشور در اجرای پروژه های عمرانی توسط آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احد راشد عصر یکشنبه در نشست اعضای شورای فنی استان اظهار داشت: این نتیجه بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری حاصل شده است.

وی افزود: در سال 89، 56 هزار و 673 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه استانی به تصویب رسید که تا پایان سال مجموع اعتبارات عمرانی استان به 88 هزار و 740 میلیارد ریال رسید.

راشد از کسب این رتبه برای چندمین سال متوالی توسط این استان خبر دادوگفت: درصد تحقق پایان پروژه ها، کیفیت اجرا، نسبت دستیابی اهداف به دستیابی منابع و روش ارجاع کار از جمله شاخص های انتخاب استان های برتر در اجرای پروژه های عمرانی است که آذربایجان شرقی با 88.7 درصد در صدر رتبه بندی استان ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این سال، 83 درصد اعتبارات اختصاص یافته به این بخش تحقق پیدا کردکه حاصل آن تحقق 89.5 درصد از اهداف عمرانی بود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی افزود: حدود 81 درصد پروژه های عمرانی مطابق برنامه زمان‌بندی پیشرفت داشته، 12.8 درصد از آن ها از برنامه زمان‌بندی جلوتر و 6.7 درصد از برنامه عقب بوده است.