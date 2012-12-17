  1. سیاست
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۳

فرقانی اعلام کرد؛

مشغله کاری،علت لغو سفر رئیس جمهور به ترکیه

مشغله کاری،علت لغو سفر رئیس جمهور به ترکیه

مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور از لغو سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه به دلیل مشغله کاری خبر داد.

محمدرضا فرقانی، مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر از لغو سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه خبر داد.

فرقانی دلیل لغو سفر احمدی نژاد را مشغله کاری عنوان کرد .

بر اساس این گزارش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان قرار بود به منظور شرکت در مراسم یادبود مولانا امروز ( دوشنبه 27 آذر ) به قونیه سفر کند.

احمدی نژاد از سوی رجب طیب اردوغان به این مراسم دعوت شده بود . رئیس جمهور تاجیکستان نیز برای حضور در این مراسم دعوت شده است و قرار بود رئیس جمهور در حاشیه این مراسم با وی دیدار کند.

کد مطلب 1768216

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