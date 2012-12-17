شهردار بیرجند مدیرکل منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه خدمت به مردم را مهم ترین وظیفه مسئولان در شرایط فعلی دانست و افزود: کار و تلاش و خدمت صادقانه به مردم می بایست تا آخرین لحظات عمر کاری دولت مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قهرمان رشید ورود زودهنگام به فضای انتخاباتی را مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری مطلوب ندانست و افزود: همه کارکنان در دستگاههای اجرایی در تمامی رده ها باید به دور از هیاهو و وارد شدن به فضاهای سیاسی تنها به خدمت فکر کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی برگزاری انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم می بایست در زمان خاص خودش مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.

وی استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص را خیانت به کشور دانست و افزود: نبایددر این زمینه التهاب ایجاد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خاص اعتبارات در کشور اشاره کرد و افزود: 100 درصد اعتبارات استان در سال گذشته به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده جذب شده است؛ این در حالیست که در سفر چهارم هیئت دولت به استان نیز 60 میلیارد تومان اعتبار به منظور توسعه عمران شهری و روستایی به تصویب رسید که 50 میلیارد تومان آن جذب و توزیع شد.

رشید بیان کرد: در این شرایط صرفه جویی در دستگاههای اجرایی به عنوان یک وظیفه اخلاقی و شرعی با حفظ وحدت و همدلی و با پیروی هوشمندانه از ولایت ، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مدیران و کارشناسان به عنوان یک تیم کاری به صورت منسجم در راه رسیدن به اهداف سازمانی که در راستای اهداف متعالی نظام طراحی شده است تلاش کنند.

در این جلسه محمدرضا مومنی به عنوان مدیرکل امور اداری و مالی استانداری، احمدرضا رضایی مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات و GIS، جواد وحدتی فرد مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری، غلامرضا قاسمی مدیرکل حراست، ناصر ناصری مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و محمدعلی ایمانی مدیرکل روابط عمومی به عنوان مدیران جدید ستادی استانداری معرفی شدند.

به گزارش مهر، جواد وحدتی فرد پیش از این شهردار بیرجند بود که از سمت خود استعفا کرد.